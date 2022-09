Singapur-Donnerstag in der Analyse: Mercedes 2023 "ein kompletteres Auto"

Sainz hofft auf weiteren Sieg

Die WM ist für Ferrari gelaufen. Was sind bis zum Saisonende jetzt also noch die Ziele? "Ich persönlich hätte gerne sechs konstante Rennen", verrät Sainz, der "ein bisschen Momentum" für die kommende Saison aufbauen möchte.



Er selbst habe es in diesem Jahr nämlich nie geschafft, "zwei oder drei gute in Rennen in Folge" zu fahren. "Es kam immer ein Problem mit der Zuverlässigkeit, ein schlechter Boxenstopp oder ein Strategieproblem ins Spiel", so Sainz.



Monza sei zuletzt "ein ziemlich starkes Rennen" gewesen, und darauf wolle er aufbauen. Er hoffe für den Rest des Jahres noch auf einige Podestplätze. "Noch wichtiger" sei für ihn aber ein weiterer Sieg.



Seinen bislang einzigen Sieg in dieser Saison (und in seiner gesamten Formel-1-Karriere) holte Sainz Anfang Juli in Silverstone.