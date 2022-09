Singapur-Freitag in der Analyse: Verliert Verstappen den WM-Titel 2021?

Ärger für Alfa Romeo?

Bei der Sauber-Truppe gab es ein kleines Problem beim Zurückgeben der Reifen nach FT1 an Pirelli - und zwar bei beiden Fahrern. Wörtlich heißt es von den Stewards:



"Alleged breach Article 30.5 i) iii) of the FIA Formula One Sporting Regulations - Failing to electronically return tyres in the time specified after P1. Refer Technical Delegate’s report document 16."



Das Team muss sich dafür morgen um 16:00 Uhr Ortszeit (10:00 Uhr MESZ) bei den Rennkommissaren erklären. Dürfte aber maximal eine kleine Strafe geben, keine große Sache.



Rein sportlich lief es mit P7 für Bottas gar nicht so schlecht. "Es war ein ziemlich positiver Freitag. Ein sauberer Tag, an dem wir all unsere Programme durchgehen und viele Runden fahren konnten", berichtet der Finne.



Auch die Pace sehe "ganz ordentlich" aus, so Bottas, der hofft, morgen um Q3 kämpfen zu können. Teamkollege Zhou, der erstmals in Singapur fährt, wurde 15.