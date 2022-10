Singapur-Qualifying in der Analyse: Red-Bull-Zoff und Piercing-gate!

Keine Strafe für Haas

Das wollen wir natürlich noch schnell auflösen: Die unsichere Schumacher-Freigabe aus FT3 wurde ja bekanntlich noch untersucht. Inzwischen gab es einen Freispruch der Stewarts, keine Strafe also für Haas.



Die Rennkommissare erklären, dass es keinen Beweis dafür gebe, dass das Rad wirklich locker gewesen sei. Daher könne man nicht mit Sicherheit sagen, dass das Auto in einem unsicheren Zustand freigegeben wurde.



Im Zweifel also für den Angeklagten. Hier die Begründung im Wortlaut:



"Car 47 entered its pit box during the session to change from wet to intermediate tyres. The car was released and the right rear wheel gun operator signalled to the car controller to stop the car. The driver stopped the car within 2 car lengths of the pit box and before it entered the fast lane. It was pushed back to its pit box and the rear right wheel was removed and refitted."



"The Authorised Representative explained that the gun operator was unsure the wheel was secure and for that reason signalled to stop the car out of an abundance of caution. The hub may have not locked into the pegs but there was no evidence that it was loose."



"The Technical Delegate viewed the footage and suggested that it was inconclusive as to whether the wheel was loose. There being insufficient evidence to establish that the wheel was loose, there is no basis to find that the car was released in an unsafe condition. We therefore determine to take no further action."