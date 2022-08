Spa-Donnerstag in der Analyse: Jetzt spricht Alonso über Aston und Alpine!

Livestream

Daran ändert sich auch nach der Sommerpause nichts: Heute Abend melden sich Kevin Scheuren und unser Chefredakteur Christian Nimmervoll auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de mit einer großen Analyse zum Medientag!



Los geht es um 20:00 Uhr und folgende Themen sind geplant:



- Alonso & Aston: War's eine Verschwörung?

- Was Mike Krack über Alonso sagt

- Ocon: Wird Mick Schumacher sein Teamkollege?

- Ricciardo: Nicht sauer auf Landsleute Piastri & Webber

- Vettel: Vorzeitiger Rücktritt ausgeschlossen!

- Domenicali: So bald keine Frau in der Formel 1

- Fragen der Kanalmitglieder aus dem Livechat



Auch an den kommenden Tagen werden die beiden am Abend jeweils mit einer Liveanalyse zum Geschehen in Spa am Start sein. Einschalten!