Spa in der Analyse: Red Bull hängt Ferrari endgültig ab

Warum Hamilton nicht bestraft wurde

Viele Beobachter wundern sich, warum Hamilton für den Alonso-Crash nicht bestraft wurde. Die Rennkommissare erklären, dass es sich ihrer Meinung nach um einen normalen Zwischenfall in einer ersten Rennrunde gehandelt hat.



Daher sei keine Strafe nötig. Hier die Begründung im Wortlaut:



"The Stewards reviewed the video evidence and determined that Alonso was on the inside at turn 5. Hamilton’s front wheels were ahead of Alonso’s at the entry to the corner. Alonso moved his car off line to the inside with both right side tyres fully on the kerb and even somewhat inside the kerb."



"At no point did Alonso appear to lose control or understeer. Hamilton turned into towards the apex of the corner with Alonso still along side and the collision occurred. The Stewards considered that this was a first lap incident with a lot of movement relative to other cars in the first few corners, and thus take no further action."