Spa-Qualifying in der Analyse: Kann Verstappen noch gewinnen?

Leclerc: Keine Chance gegen Red Bull

Der Monegasse gesteht, dass es "eine Überraschung" gewesen sei, Red Bull hier so stark zu sehen. "Wir hatten erwartet, die Lücke im Qualifying etwas mehr zu schließen", so Leclerc. Letztendlich seien die Bullen aber "extrem schnell an diesem Wochenende".



"Sie haben an diesem Wochenende etwas gefunden", glaubt er und erklärt: "Ich hoffe, dass sich das in Zandvoort ändert. Aber vorher haben wir morgen noch das Rennen." Da hoffe er dann, "etwas konkurrenzfähiger" zu sein.



Zumal er sich wegen seiner Strafe sowieso "etwas mehr auf das Rennen" konzentriert habe, und am Freitag habe es "positiv" ausgesehen. Es werde allerdings "sehr schwer" werden, noch in die Nähe des Podiums zu kommen.