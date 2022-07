Spielberg-Sprint in der Analyse: Vettel-Strafe und Ferrari-Duell

Kleine Korrektur

Nicht Vettel selbst muss zu den Stewards, es wurde lediglich ein Teamvertreter vorgeladen. Noch seltsamer. Im angesprochenen Artikel 20.1 des Sportlichen Formel-1-Reglements heißt es übrigens wörtlich:



"At each Event where a sprint session is scheduled, Meetings, chaired by the Race Director, will take place two (2) hours before the start of P1, one (1) hour after the end of P1 and one and a half (1.5) hours after the end of the qualifying practice session. The first must be attended by all team managers and the second and third by all drivers and team managers."



Klingt ein bisschen danach, dass Vettel gefehlt hat oder zu spät da war. Denn der Artikel fordert einfach nur Anwesenheitspflicht ein.