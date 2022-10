Suzuka-Donnerstag in der Analyse: Nur kleinere Verstöße bei Budgetobergrenze?

Wie geht's weiter bei Latifi?

Der Kanadier wird sich am Ende des Jahres von Williams verabschieden - und damit wohl auch aus der gesamten Formel 1. Wie geht es also 2023 weiter? "Ich evaluiere noch immer alle Optionen", erklärt Latifi vor dem Japan-GP.



"Ich ziehe natürlich alles in Betracht", verrät er. "Aber ich habe zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich viel zu sagen. Wenn ich entscheide, was ich mache, dann werde ich es allen mitteilen", kündigt der Noch-Williams-Pilot an.



Klarheit könnte es dafür in den kommenden Tagen in einer anderen Frage geben. So wird im Paddock nämlich erwartet, dass Alpine die Verpflichtung von Pierre Gasly in Japan offiziell verkünden wird.



Die französischen Kollegen von 'Canal+' hatten ja in Singapur bereits berichtet, dass zwischen Nyck de Vries und AlphaTauri alles klar sei. Auch das würde man dann in diesem Zusammenhang in Suzuka verkünden.



Wenn das tatsächlich passiert, dann erfahrt er es natürlich bei uns!