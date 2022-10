Suzuka in der Analyse: Was ist da schiefgelaufen in Japan?

Strafe für Gasly

Eine Strafe gibt es derweil für Pierre Gasly. Er bekommt 20 Strafsekunden und zwei Strafpunkte, weil er während der Rotphase zu schnell unterwegs war. Er sei mehrfach über 200 km/h und in der Spitze sogar 251 km/h gefahren.



Eine noch härtere Strafe gab es dafür deshalb nicht, weil Gasly zum einen zumindest verlangsamt habe, und weil er zum anderen kurz zuvor am Kran vorbeigefahren sei und deshalb etwas unter Schock gestanden habe.



Gasly selbst habe auch zugegeben, dass er zu schnell gewesen sei. Im Klassement fällt er daher von P17 und P18 hinter Schumacher zurück. Hier die Begründung im Wortlaut:



"After passing the scene of the incident, car 10 continued under the red flag situation, at speeds which exceeded 200 km/h on multiple occasions, and which reached 251 km/h at one point."



"The driver conceded that he now understood that there could have been marshals or obstacles on the track, and admitted that he was too fast."



"However, in mitigation of penalty, we take into account that although the speed could not by any measure be regarded as 'slow' as required in the regulations, it was slower that the maximum speed that could be achieved under these conditions."



"We also take into account the shock the driver experienced on seeing a truck on the racing line in the corner of the incident."