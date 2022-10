Suzuka-Qualifying in der Analyse: Verstappen trotz Verwarnung auf Pole

Darum gab es nur eine Verwarnung

Die Rennkommissare erklären, dass es für ähnliche Vorfälle dieser Art in der Vergangenheit auch nur eine Verwarnung gegeben habe. Zudem habe auch Norris erklärt, dass der Zwischenfall einfach "unglücklich" gewesen sei.



Deswegen sah man von einer härteren Strafe ab. Für Verstappen ist es die erste Verwarnung der Saison, sie hat also keine Folgen. Hier die Begründung im Wortlaut:



"The driver of car 1 was aware of car 55 in front and car 4 approaching from behind and decided to accelerate at precisely the same time as car 4 decided to overtake car 1."



Unfortunately, due to lack of tyre temperature on car 1, the driver temporarily lost control of the car causing it to 'snap' anti-clockwise."



"The driver of car 4 stated that this was simply an unfortunate incident however it is the driver's responsibility to at all times maintain control of their car."



"Regarding penalty, all previous breaches of this nature have resulted in a Reprimand hence a similar penalty is imposed in this case."