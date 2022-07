Ungarn-Donnerstag in der Analyse: Ersetzt Schumacher jetzt Vettel?

Norris: Alpine hat noch das bessere Paket

An der Spitze des Mittelfeldes könnte es auch an diesem Wochenende wieder auf einen Kampf zwischen McLaren und Alpine hinauslaufen. Und in diesem hatten die Franzosen zuletzt die Oberhand.



"Es ist eine ganz andere Strecke [als Le Castellet]", erinnert Norris und erklärt: "[Das Update] hat mir definitiv geholfen, P5 im Qualifying zu holen", so der Brite. Trotzdem landete er im Rennen hinter Alonso.



"Hoffentlich können wir an diesem Wochenende etwas mehr herausholen", sagt er, merkt jedoch auch an: "Ich sage nicht, dass wir womöglich so schnell wie Alpine sein werden. Ich denke, sie haben noch immer ein besseres Paket als wir."



Trotzdem hoffe er, mit einem starken Qualifying wie zuletzt in Frankreich mit Alpine kämpfen zu können. Denn auch er erinnert daran, dass das Überholen am Sonntag eher schwierig werden könnte.