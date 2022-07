Ungarn-Freitag in der Analyse: Regen könnte alles verändern ...

Steiner: Update sieht "vielversprechend" aus

An der Zeitenliste war das heute nicht erkennbar, doch der Haas-Teamchef versichert: "Es war heute keine schlechte Session für uns. Wir haben einfach nur versucht, das Upgrade-Paket an Kevins Auto zu verstehen."



Zwar gebe es da noch etwas Arbeit. "Aber momentan sieht es vielversprechend aus", so Steiner, der erklärt: "Wir müssen noch etwas mehr an der Balance arbeiten. Wir haben noch nicht wirklich herausgefunden, in welche Richtung wir gehen müssen."



Im Hinblick auf Schumacher verrät er: "Mick hatte in FT2 ein Problem mit seinem Frontflügel." Deswegen habe ihm Abtrieb gefehlt. "Das müssen wir uns ansehen, aber insgesamt war es keine schlechte Session", so Steiner.



Mal schauen, ob sich das dann morgen auch in der Ergebnisliste widerspiegelt. Heute waren es bekanntlich nur P16 und P17.