Ungarn in der Analyse: Nächstes Debakel für Ferrari

Apropos Zhou ...

Übrigens: Der Chinese hat für das Duell mit Schumacher dieses Mal keine Strafe bekommen. Das wollen wir natürlich noch auflösen. Erklärung: Er habe sich beim Verlassen der Strecke keinen nachhaltigen Vorteil verschafft.



Auf das Ergebnis hätte eine Strafe aber sowieso keine echte Auswirkung gehabt, weil beide außerhalb der Punkte gelandet waren. Hier die komplette Begründung der Stewards im Wortlaut:



"The Stewards reviewed the video evidence and determined that while ZHO left the track, he did not gain a lasting advantage from doing so. On the last lap of the race ZHO, who was on better tyres, had been following MSC while attempting to overtake."



"At turn 13 ZHO attempted an overtake of MSC on the outside. While a significant portion of this car was alongside MSC, he was slightly behind at the apex. MSC opened his steering leaving no room for ZHO on the outside as a result of which ZHO left the track to avoid a collision."



"Having left the track, he then fell in behind MSC at the entry to turn 14. MSC took a line through turn 14 on the dirty side of the track which left ZHO room to overtake MSC on the inside and ZHO legitimately took that opportunity."