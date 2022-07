Ungarn-Quali in der Analyse: Wo kam diese Mercedes-Pole her?

Geldstrafe für Williams

Das Ergebnis der Albon-Untersuchung ist da. Es gibt keine sportliche Strafe, Williams muss lediglich 1.000 Euro zahlen. Erklärung der Rennkommissare: Es habe sich lediglich um einen Fehler des Teams gehandelt, nicht aber um einen technischen Verstoß.



Williams habe nämlich wie vom Reglement verlangt einen Reifensatz an Pirelli zurückgegeben und dabei lediglich eine falsche Referenznummer angegeben. Hier die Begründung im Wortlaut:



"The Stewards [...] determined that due to an administrative lapse, the team had incorrectly indicated the reference number of the set of tyres that they were returning to the tyre manufacturer, within the time specified in the regulations."



"The Technical Delegate confirmed that this was likely to have been an administrative error on the part of the team as a set of unused physical tyres were returned within time, per the regulations."



"As this was nevertheless a technical breach of the regulations, we imposed a fine of €1,000 on the team."