Zandvoort-Donnerstag in der Analyse: Hoffnung für Mick Schumacher

Lawson: Herta-Gerüchte spielen keine Rolle

Ist AlphaTauri wirklich an IndyCar-Pilot Colton Herta interessiert? Schlechte Nachrichten wären das für Red-Bull-Junior Liam Lawson, der aktuell in der Formel 2 an den Start geht und sich mittelfristig ebenfalls Hoffnungen auf ein Formel-1-Cockpit macht.



"Ich bin weiterhin darauf fokussiert, den bestmöglichen Job in der Formel 2 abzuliefern", betont er und erklärt, dass die Gerüchte um Herta "nur Diskussionen" seien. "Für mich ändert sich dadurch nicht viel", betont er.



Er werde einfach abwarten, was Red Bull für seine Zukunft plane. "Aber aktuell fokussiere ich mich auf die Formel 2", so Lawson. Die fährt übrigens an diesem Wochenende in Zandvoort auch wieder.