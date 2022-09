Zandvoort-Freitag in der Analyse: Schumacher gehen die Optionen aus

Keine Strafe für Vettel

Auch das wollen wir natürlich noch auflösen: Nach Hamilton wurde nun auch Vettel freigesprochen. Er stand Norris in FT1 im Weg, doch die Stewards kamen auch hier zu dem Schluss, dass es kein gefährliches Manöver gewesen sei.



Außerdem habe auch in dieser Situation das Layout der Strecke eine Rolle gespielt. Hier die Begründung, die der bei Hamilton in vielen Teilen ähnelt, im Wortlaut:



"The Stewards determined that Car 4 was approaching turn 11 at higher speed than Car 5, slowed down and stayed behind Car 5 until turn 13 where the driver of Car 4 decided to overtake Car 5. Car 4 was finishing a long run while Car 5 was preparing for a last fast lap."



"During the hearing, both drivers and team representatives recognized that it is well understood that impeding during free practice should be looked at in a more lenient way by the Stewards unless it is a dangerous manoeuvre."



"Both drivers also highlighted that the configuration of the track is propitious for impeding and that Car 4 was not significantly impacted by the action. Therefore, the Stewards decided to take no further action."