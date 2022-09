Zandvoort in der Analyse: Red-Bull-Porsche-Deal geplatzt?

Keine Strafen für Ferrari und Red Bull

Spannend: Für die Aktion in der Boxengasse beim verkorksten Sainz-Stopp wurde nicht nur Ferrari untersucht - sondern auch Red Bull. Inzwischen haben die Rennkommissare aber verkündet, dass beide Teams ohne Strafe davonkommen.



Bei Perez ging es darum, dass er über einen Ferrari-Schlagschrauber gefahren war. Die Stewards kamen aber zu dem Schluss, dass dieser zum einen ziemlich weit außen gelegen habe und außerdem sei die Boxengasse in Zandvoort besonders eng.



Hier die Begründung im Wortlaut:



"The Stewards determined (i) that Ferrari’s wheel gun allocated to the rear left wheel was placed a bit further away from its usual position but still in the inner lane and (ii) that Car 11 rejoined the fast lane after its pit stop as soon as possible."



"The Stewards took into consideration the configuration of the pit lane which is particularly short and thus decide not to take any further action."



Bei Sainz ging es darum, dass er bei der Anfahrt auf die eigene Box sehr eng an der Red-Bull-Box vorbeifuhr und dort sogar das Equipment streifte. Auch hier führte man das allerdings auf die ungewöhnlich enge Boxengasse zurück.



Auch hier die Begründung im Wortlaut:



"The Stewards determined that the driver travelled very closely to the pit team of Red Bull Racing whilst approaching Scuderia Ferrari’s pit position. Car 55 rear right wheel even touched one of Red Bull Racing wheel gun’s air hoses."



"The Stewards further determined that the slight touch of the Red Bull Racing wheel gun’s air hose was rather due to the configuration of Zandvoort pit lane which is particularly short. Therefore, no further action is taken."