Zandvoort-Qualifying in der Analyse: Entscheidung im 23. Minisektor!

Albon: P15 "enttäuschend"

Der Williams-Pilot fuhr in Q1 in die Top 10, wurde dann in Q2 aber Letzter. "Es war heute okay", urteilt er selbst und erklärt: "Mit Q1 bin ich zufrieden, denn wir hatten nicht die Erwartung, es in Q3 zu schaffen."



"In Q2 habe ich dann etwas das Heck verloren", berichtet er und erklärt: "Obwohl es natürlich enttäuschend ist, in Q2 auf P15 zu landen, habe ich das Gefühl, dass uns über Nacht einige gute Änderungen gelungen sind."



Überhaupt nicht lief es beim Teamkollegen. "Wir hatten im Qualifying ein Problem, das wir noch untersuchen", berichtet Latifi, der 20. und Letzter wurde. So habe er in seinem ersten Versuch plötzlich Leistung verloren.



Die zweite Runde habe er dann direkt abgebrochen, weil das Problem wieder aufgetreten sei. So habe er am Ende keine "repräsentative Runde" fahren können.