DankeSeb: Eine Podcast-Hommage an Sebastian Vettel

Es war eine Formel-1-Karriere auf der Überholspur, und jetzt ist sie zu Ende: Sebastian Vettel ist nach der Saison 2022 als viermaliger Weltmeister abgetreten. Sein Werdegang mit allen Höhen und Tiefen ist nun das große Thema in einer Sonderfolge des Formel-1-Podcasts Starting Grid mit Kevin Scheuren und Stefan Ehlen.

Ausgangspunkt der Podcast-Hommage an Sebastian Vettel ist dessen Start im Motorsport noch im Kindergarten-Alter, die Rolle der Familie um Vater Norbert um Mutter Heike und wie Red Bull schon früh das Talent Vettels erkennt und fördert.

Dann folgt der rasante Aufstieg: Sebastian Vettel wechselt in den Formelsport, überzeugt gleich beim Debüt in der Formel BMW und kommt seinem Ziel Formel 1 immer näher. Beim USA-Grand-Prix 2007 in Indianapolis ist es so weit: Als Ersatzfahrer bei BMW-Sauber vertritt er den verletzten Robert Kubica und punktet gleich bei seinem ersten Einsatz.

Wie Sebastian Vettel die Formel 1 im Sturm erobert

Und es bleibt spektakulär: Nur ein Jahr später gewinnt Sebastian Vettel für Toro Rosso völlig überraschend in Monza, wechselt anschließend zu Red Bull und wird auch dort alsbald zum Rennsieger in der Formel 1, mischt sogar gleich im Titelkampf mit. Vier Jahre später erobert Vettel bereits seinen vierten WM-Gesamtsieg.

Nach sechs sehr erfolgreichen Jahren bei Red Bull zieht es Sebastian Vettel aber weiter: Bei Ferrari will er seinem Kindheitsidol Michael Schumacher nacheifern und ebenfalls nochmals Weltmeister werden. Wiederum sechs Jahre aber bringen ihm nicht den gewünschten Erfolg: Vettel gewinnt etliche Rennen, aber keinen weiteren Titel, muss Ferrari schließlich verlassen.

Im Herbst seiner Karriere stellt sich Sebastian Vettel bei Aston Martin ab 2021 einer neuen sportlichen Herausforderung, doch das Team fährt den eigenen und Vettels Ansprüchen hinterher. Mehr als einzelne Glanzpunkte wie Platz fünf in Monaco 2021 oder der zweite Platz in Baku im gleichen Jahr sind nicht drin für Vettel. Ende 2022 fährt er in Abu Dhabi seinen letzten Grand Prix.

Wie sich Sebastian Vettel im Motorsport verändert hat

Rund 27 Jahre hat der Deutsche bis dahin im Motorsport verbracht. Zeit, in der sein Rennkalender diktiert hat, wie sein Leben zu verlaufen hat. Doch Sebastian Vettel hat mehr erlebt als nur Vollgas und Erfolg auf der Rennstrecke: Der Vater dreier Kinder engagiert sich meinungsstark für die Umwelt und das soziale Miteinander, eckt mit dieser Haltung mitunter auch kräftig an.

Kontrovers sind zu Sebastian Vettels aktiver Zeit auch einige Momente im Rennauto. Auch darüber sprechen Kevin Scheuren und Stefan Ehlen in diesem Podcast: "Multi-21" zum Beispiel oder der Teamkollegen-Crash mit Mark Webber bei Red Bull.

Und am Ende steht, was bleibt von Sebastian Vettel nach dessen Rücktritt, welches Vermächtnis er hinterlässt in der Formel 1 - und ob es eine Chance gibt, einen der erfolgreichsten Grand-Prix-Fahrer überhaupt noch einmal im aktiven Rennsport zu sehen.

