1. Training Österreich: Große Probleme bei Red Bull & McLaren

Mercedes hat der ersten Session des Formel-1-Wochenendes in Österreich seinen Stempel aufgedrückt. Beim ersten Freien Training in Spielberg (hier live im Ticker verfolgen) belegten die beiden Silberpfeil-Piloten wieder einmal die Positionen eins und zwei.

Mit 1:07.796 Minuten holte sich WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli die Bestzeit, obwohl er sich zwischenzeitlich über seine Bremsen beschwerte. Teamkollege George Russell blieb mit 0,040 Sekunden Rückstand knapp hinter dem Youngster zurück.

Der erste Verfolger kam von McLaren, und zwar in Form von Oscar Piastri, dem 0,117 Sekunden fehlten. Vierter wurde Max Verstappen (Red Bull), obwohl er zu Beginn mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und zweimal vergeblich versucht hatte, aus der Boxengasse zu fahren.

Barcelona-Sieger Lewis Hamilton landete im Ferrari, die an diesem Wochenende ein Motorenupgrade haben, nur auf Rang fünf - mit deutlichem Abstand von 0,665 Sekunden. Charles Leclerc war in der ersten Session nicht im Einsatz, da für ihn Formel-2-Fahrer Dino Beganovic im Auto saß.

Weltmeister Lando Norris (McLaren) hatte große technische Probleme und konnte nur in der letzten Viertelstunde eingreifen. Für ihn reichte es hinter Racing-Bulls-Pilot Arvid Lindblad nur zu Rang sieben (+1,077), allerdings war er als einziger Fahrer in den Top 10 dabei nicht auf den Soft-Reifen unterwegs.

Die weiteren Positionen in den Top 10 belegten Franco Colapinto (8./Alpine), Dino Beganovic (9./Ferrari) und Oliver Bearman (10./Haas). Nico Hülkenberg (Audi) wurde mit 1,369 Sekunden Rückstand Elfter vor Red Bulls Isack Hadjar (+1,685), der ebenfalls aufgrund von technischen Problemen einen Großteil der Session verpasst hatte.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Was war bei Red Bull los?

Das Wochenende ging für Red Bull suboptimal los. Max Verstappen schaffte es zunächst nicht einmal aus der Boxengasse raus. Der Niederländer blieb am Ende der Boxengasse liegen und musste von den Streckenposten zurückgeschoben werden, vor er schon von seinen anrennenden Mechanikern erwartet und anschließend zurück in die Garage geschoben wurde.

Zehn Minuten später gab es einen zweiten Versuch, der jedoch ähnlich endete: Auch dabei kam Verstappen nicht aus der Boxengasse heraus und musste erneut zurückgeschoben werden. Weitere fünf Minuten später schaffte er dann doch noch seine ersten Fahrmeter, kam am Ende aber nur auf 17 Runden.

Laut Teamchef Laurent Mekies soll ein Software-Problem für die Schwierigkeiten verantwortlich gewesen sein. "Aber wir haben eine Lösung gefunden", versichert er bei Sky.

So weit kam Teamkollege Isack Hadjar nicht einmal, denn als das Training begann, war an seinem RB22 noch nicht einmal der Unterboden angeschraubt. Erst nach über einer halben Stunde konnte der Franzose zum ersten Mal auf die Strecke gehen.

Zufrieden war Verstappen mit seinem Auto danach aber nicht: "Ich habe im Grunde sehr wenig Gefühl", funkte er. "Die Reifen fühlen sich einfach heiß an und haben keinen Grip." Wenig später hadert er, dass "das ganze Auto beim Bremsen wackelt".

Auch von Hadjar gab es kein besseres Feedback: "Es ist ein Chaos", fasst der Franzose zusammen. Er fuhr insgesamt nur elf Runden.

Was war bei McLaren los?

Red Bull war nicht das einzige Team mit technischen Schwierigkeiten. Auch Weltmeister Lando Norris fehlte zu Beginn, weil an seinem Boliden ein Hydraulikleck entdeckt wurde. Der Brite verpasste dadurch jedoch mehr als eine Dreiviertelstunde. Mit insgesamt neun Runden fuhr Norris die wenigsten aller 22 Piloten.

Auch bei McLaren haderte man ein wenig mit der Balance und mit den Bremsen. "Ich weiß beim Drücken des Pedals nie, wie lang der Bremsweg sein wird", schimpfte Piastri zwischenzeitlich am Funk.

Warum gab es eine rote Flagge?

Die erste Session in Spielberg konnte nicht regulär zu Ende gehen. Grund war der Cadillac von Sergio Perez, der am Freitag wiederholt Probleme machte. Erst berichtete der Mexikaner von abfallenden Teilen am Seitenkasten, dann rollte er langsam um den Kurs, nur um dann doch wieder Tempo aufzunehmen.

Gute zwei Minuten vor dem Ende der Session ließ ihn das Auto dann aber endgültig im Stich: Perez rollte auf dem Weg in Kurve 3 aus und blieb stehen. Dadurch musste die rote Flagge rausgeholt und die Session beendet werden. Dadurch gab es auch keine Startübungen am Ende der Session.

Gab es wieder Freitagsfahrer?

Ja, und zwar gleich sechs Stück. Mehr als die Hälfte aller Formel-1-Teams nutzte die Chance, einen weiteren der verpflichtenden zwei Rookie-Einsätze pro Auto abzuleisten. Dino Beganovic (bei Ferrari für Charles Leclerc), Luke Browning (bei Williams für Carlos Sainz) und Paul Aron (bei Audi für Gabriel Bortoleto) saßen bereits vor zwei Wochen bei ihrem jeweiligen Team im Auto.

Auch Ayumu Iwasa war in Barcelona bereits im Einsatz, dort allerdings bei Red Bull und nicht wie hier bei den Racing Bulls, wo er für Liam Lawson im Auto saß. Bei Aston Martin leistete Jak Crawford (für Lance Stroll) ebenfalls seinen zweiten Saisoneinsatz ab, allerdings hatte es die erste Ausfahrt bereits in Suzuka gegeben.

Als sechstes gab es noch das Saisondebüt für Ryo Hirakawa, der im Auto von Esteban Ocon den ersten Rookieeinsatz von Haas in diesem Jahr ableistete (zur Übersicht aller Freitagsfahrer 2026).

Wie schlugen sich die Rookies?

Gut. Abgesehen von einigen Verbremsern in den Kurve 1 und 3, die aber auch den Stammfahrern reihenweise passierten, machten die Rookies einen guten Job. Schnellster war Leclerc-Ersatz Dino Beganovic im Ferrari, der mit 1,258 Sekunden Rang neun belegte.

Die fünf weiteren Piloten belegten allesamt Positionen zwischen Platz 15 und 20, womit sie immerhin Perez und Fernando Alonso (Aston Martin) hinter sich lassen konnten. Alonso war dabei langsamer als Jak Crawford und belegte den letzten Platz in seinem AMR26, der ohne Upgrades an diesem Wochenende auskommen muss.

So geht es weiter beim Grand Prix von Österreich 2026

Um 17 Uhr steht das zweite Freie Training auf dem Programm. Das Tagesgeschehen vom Freitag (26. Juni) wird dann ab 22 Uhr von Kevin Scheuren und Kevin Hermann im Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de ausgewertet, wobei natürlich auch ein Blick auf die Longrun-Daten aus dem zweiten Training geworfen wird.

Der Formel-1-Samstag (27. Juni) in Spielberg beginnt um 12:30 Uhr mit dem dritten und letzten Freien Training. Um 16 Uhr folgt dann das Qualifying für das Rennen am Sonntag. Kevin Scheuren und Stefan Ehlen melden sich ab 21 Uhr im YouTube-Livestream und besprechen alle wichtigen Themen zur Qualifikation.

Am Sonntag (28. Juni) ist der Rennstart in Spielberg für 15 Uhr angesetzt. Um 21 Uhr starten Kevin Scheuren und Stefan Ehlen ihre Grand-Prix-Analyse. Wie immer können Kanalmitglieder live ihre Fragen stellen.

Alle Informationen zu Streams und TV-Sendungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz entnehmen sie bitte unserer aktuellen Übersicht. Details zur Wetterprognose finden sie in unserer Vorschau.

Nach Spielberg geht es unvermittelt mit dem Großen Preis von Großbritannien am kommenden Wochenende weiter. Nach einer Woche Pause steht mit Belgien und Ungarn der letzte Doubleheader vor der Sommerpause an. (Hier den Rennkalender 2026 einsehen!)