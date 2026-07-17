1. Training Spa: Verstappen holt Bestzeit vor beiden Ferraris

Max Verstappen hat in seinem Wohnzimmer zugeschlagen und beim Training in Spa-Francorchamps (hier live im Ticker verfolgen) die erste Bestzeit des Wochenendes gesetzt. Der Red-Bull-Pilot war auch ohne den Problem-Heckflügel mit 1:47.070 Minuten 0,145 Sekunden schneller als der erste Verfolger.

Der hieß in der ersten Session Ferrari. Lewis Hamilton und Charles Leclerc (+0,207) belegten die Positionen zwei und drei. Vierter wurde Verstappens Teamkollege Isack Hadjar (+0,252), der allerdings im Qualifying für schnelle Zeiten keine Rolle spielen wird, da ihn - wie auch Lando Norris - eine Gridstrafe für das Tauschen von Motorenteilen erwarten wird.

Apropos McLaren: Oscar Piastri (+0,452) und Lando Norris (+0,861) landeten auf den Positionen fünf und sieben, hatten jedoch wieder mit Problemen zu kämpfen: Bei Norris dauerte es recht lange, bis er eine erste Zeit setzen konnte, während Piastri am Ende aufgrund eines Hydraulikproblems langsam um die Strecke rollte.

Mercedes spielte in der ersten Session noch keine große Rolle: WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli wurde mit 0,533 Sekunden Rückstand sechster, George Russell mit 0,889 Sekunden Rückstand Achter und damit Langsamster der Topteams.

Arvid Lindblad (9./Racing Bulls) und Gabriel Bortoleto (10./Audi) komplettierten die Top 10, Nico Hülkenberg landete im zweiten Audi auf Rang zwölf.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Wie war der Vergleich zu 2025?

Viele hatten im Vorfeld befürchtet, dass die Strecke durch das Energiemanagement eine besondere Herausforderung werden würde. Und das hat sich bestätigt: In Onboard-Aufnahmen konnte man speziell zwischen Blanchimont und Bus-Stop schon das Gefühl haben, dass die Autos dort recht langsam in Richtung Kurve trudeln.

Ein Vergleich der Zeiten zeigt, dass die Piloten vor einem Jahr rund fünf Sekunden (!) schneller waren. Denn dort fuhr Oscar Piastri im ersten Training eine Bestzeit von 1:42.022 Minuten. Allerdings muss dazu gesagt sein, dass der Vergleich hinkt: Weil Spa 2025 ein Sprint-Wochenende war, war das erste auch das einzige Training - inklusive echter Qualifying-Simulationen.

Gab es Probleme?

Einen größeren Ausritt oder Unfall gab es nicht, dafür stand wieder einmal McLaren im Fokus bei technischen Problemen. Zunächst kam Weltmeister Lando Norris erst spät zu einer gezeiteten Runde - noch gibt es von McLaren aber keine Auskunft über den Grund. Fest steht nur, dass der Engländer aufgrund einer neuen Kontrollelektronik zehn Startplätze verlieren wird.

Zwei Minuten vor dem Ende der Session wurde Piastri über Funk gesagt, er soll sein Auto abstellen - es gab ein Problem mit dem Hydraulikdruck in seinem Auto. Zunächst stellte er den Boliden vor Les Combes ab, fuhr nach einer kurzen Pause aber doch noch einmal los und rollte langsam an die Box zurück.

Ansonsten wurden von den Piloten nur die üblichen Probleme von fehlendem Grip gemeldet. Pierre Gasly (Alpine) klagte zudem darüber, dass sein Lenkrad beim Nach-links-Lenken schwerfällig sein würde, während Isack Hadjar monierte, dass an seiner Sitzeinstellung etwas nicht passt, da seine Beine seine Arme berühren würden, was sonst nicht der Fall ist.

Gab es wieder Freitagsfahrer?

Ja, zumindest einen. Der Amerikaner Jak Crawford saß bei Aston Martin im Auto von Fernando Alonso. Für ihn war es bereits der dritte Einsatz in dieser Saison, nachdem er Alonso bereits in Suzuka ersetzt hatte und in Österreich im Auto von Lance Stroll Platz nehmen durfte. Somit hat Aston Martin als einziges Team bereits drei Rookieeinsätze ermöglicht.

Crawford wurde mit mehr als sechs Sekunden Rückstand allerdings nur 22. und Letzter, wobei Teamkollege Lance Stroll auch nur eine Position vor ihm landete - vier Zehntel vor dem Amerikaner (zur Übersicht der Freitagsfahrer 2026).

So geht es weiter beim Grand Prix von Belgien 2026

Um 17 Uhr steht das zweite Freie Training auf dem Programm. Anders als sonst gibt es am Freitag keinen Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de - das wird erst am Samstag und Sonntag der Fall sein.

Der Formel-1-Samstag (18. Juli) in Spa-Francorchamps beginnt um 12:30 Uhr mit dem dritten und letzten Freien Training. Um 16 Uhr folgt dann das Qualifying für das Rennen am Sonntag. Kevin Scheuren und Stefan Ehlen melden sich ab 21 Uhr im YouTube-Livestream und besprechen alle wichtigen Themen zur Qualifikation.

Am Sonntag (19. Juli) ist der Rennstart in Spa-Francorchamps für 15 Uhr angesetzt. Um 20 Uhr starten Kevin Scheuren und Stefan Ehlen ihre Grand-Prix-Analyse, um pünktlich vor dem Beginn des WM-Finales zwischen Spanien und Argentinien fertig zu sein. Wie immer können Kanalmitglieder live ihre Fragen stellen.

Alle Informationen zu Streams und TV-Sendungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz entnehmen sie bitte unserer aktuellen Übersicht. Details zur Wetterprognose finden sie in unserer Vorschau.

Nach Spa geht es unvermittelt mit dem Großen Preis von Ungarn am kommenden Wochenende weiter. Anschließend folgt die Sommerpause mit drei rennfreien Wochenenden in Folge. (Hier den Rennkalender 2026 einsehen!)