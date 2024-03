100-Prozent-Übernahme: Audi bestätigt neuen Sauber-Plan offiziell!

Audi hat bestätigt, was Motorsport-Total.com bereits am Mittwoch verkündet hat: Der deutsche Automobilhersteller hat "die Stärkung des Formel-1-Engagements und die beschleunigte Vorbereitung auf den Start in der Saison 2026 beschlossen", heißt es in einer Pressemitteilung. Derzeit ist geplant, dass Audi 100 Prozent der Anteile der Sauber Gruppe erwirbt. Andreas Seidl wird CEO des Audi F1 Team.

Wie bereits vermutet, strebt die Audi AG die vollständige Übernahme der Sauber Holding AG an. Dazu wurde bereits eine entsprechende Vereinbarung mit dem bisherigen Mehrheitsaktionär Islero Investments AG von Finn Rausing getroffen, der den Wechsel "vollumfänglich unterstützt".

Oliver Hoffmann wird als Generalbevollmächtigter die Gesamtverantwortung innerhalb der Audi AG übernehmen und damit maßgeblich zur Umsetzung des Formel-1-Engagements beitragen. Zugleich wird er sein Amt als Vorstand der Audi AG niederlegen.

"Ich danke dem gesamten Team der Technischen Entwicklung für die tolle Leistung in den vergangenen Jahren", sagt Hoffmann. "Motorsport und im Speziellen die Formel 1 sind meine große Leidenschaft. Ich bin überzeugt, dass wir durch die Bündelung der Verantwortlichkeiten und Übernahme aller Anteile der Sauber Gruppe unsere Vorbereitung auf den Start im Jahr 2026 weiter beschleunigen werden."

Die neu geschaffene Position von Hoffmann "verbindet zukünftig alle drei Säulen des Formel-1-Engagements: die Beteiligung am Schweizer Traditionsrennstall Sauber, die Entwicklung der Power Unit durch die Audi Formula Racing GmbH am Standort Neuburg sowie die strategische Steuerung und Aktivierung des Engagements durch die Audi AG."

Seidl wird CEO des Audi F1 Team

Seidl wird zukünftig als CEO Audi F1 Team die Verantwortung für die Umsetzung des Audi F1 Projekts sowie die Leitung des Audi F1 Teams übernehmen und das Gesicht des künftigen Audi Formel-1-Teams sein. "Ich freue mich, dass wir Andreas Seidl für die Aufgabe als CEO Audi F1 Team gewinnen konnten", so Hoffmann.

Andreas Seidl wird CEO des Audi F1 Team Foto: Audi AG

"Er ist genau der richtige Mann für unser ambitioniertes Vorhaben. Er wird mit seiner breiten Erfahrung durch Führungsrollen bei Motorsportprogrammen auf Hersteller- und Formel-1-Teamseite einen wichtigen Beitrag für das Formel-1-Projekt von Audi leisten."

"Ich bedanke mich bei Gernot Döllner und Oliver Hoffmann für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich darauf, Audi als CEO des Audi F1 Teams zusammen mit einer hochmotivierten Mannschaft in die Formel 1 zu führen", erklärt Seidl.

"Wir haben einen klaren Fahrplan, wie wir sowohl in Hinwil als auch in Neuburg schnellstmöglich konkurrenzfähig sein wollen. Wir haben ehrgeizige Ziele. Deren Umsetzung ist in vollem Gange und wird durch die vollständige Übernahme von Sauber durch die AUDI AG nochmals beschleunigt."

Audi "beschleunigt die Vorbereitungen"

"Der Einstieg in die Formel 1 ist nicht nur der Höhepunkt der bisher sehr erfolgreichen Geschichte der Marke Audi im Motorsport, es ist auch eine ebenso große sportliche Herausforderung wie ein finanzielles Commitment", sagt Manfred Döss, Aufsichtsratsvorsitzender der Audi AG.

"Mit der neu geschaffenen Bündelung der Verantwortlichkeiten von Oliver Hoffmann und der gesamthaften Übernahme der Sauber Gruppe beschleunigen wir unsere Vorbereitung auf die Saison 2026."

Mit Bildmaterial von Audi AG.