25. März 1984: Der Tag, an dem Ayrton Senna in Rio sein Formel-1-Debüt gab

Am 25. März 1984 begann auf dem Jacarepagua-Kurs in Rio de Janeiro eine Formel-1-Karriere, die sich zu einer der ikonischsten und bis heute unvergessenen Biografien der Geschichte entwickeln sollte: Der 24-jährige Ayrton Senna startete am Steuer des bescheidenen Toleman-Teams zu seinem ersten Grand Prix.

Was als besonderer Moment für die brasilianischen Fans begann - ein Heimfahrer, der vor heimischem Publikum debütierte - endete mit einer Enttäuschung. Dabei hatte der Neuling zuvor bereits für Aufsehen gesorgt, denn Senna hatte sich in den Nachwuchsklassen einen Namen gemacht, insbesondere mit starken Leistungen in der britischen Formel 3.

Das Interesse am jungen Talent war groß. Mehrere Teams hatten ihn auf dem Zettel, und er wurde als "Wunderkind" gehandelt. Ein Cockpit bei Brabham schien die wahrscheinlichste Option, doch letztlich ging der Platz an die Brüder Corrado und Teo Fabi, die sich das Auto teilten, nachdem Sponsor Parmalat auf einen italienischen Fahrer bestanden hatte.

Nach Aussagen von Bernie Ecclestone spielte auch Nelson Piquet, damals der führende brasilianische Pilot, eine Rolle. Er soll sich gegen eine Verpflichtung seines Landsmanns ausgesprochen haben. Aus Sennas Umfeld wurde das jedoch differenzierter dargestellt, denn dort hieß es, dass Piquet den Wechsel schlicht nicht aktiv unterstützt habe.

Ayrton Senna entscheidet sich für Toleman

Stattdessen bot Ecclestone Senna für 1984 einen Zwischenschritt bei ATS an, mit der Perspektive, ihn ein Jahr später zu Brabham zu holen. Senna entschied sich jedoch bewusst für Toleman, weil er überzeugt war, dort die bessere Grundlage zu haben, um seine Karriere aufzubauen und sich in seinem eigenen Tempo zu beweisen.

Rückblickend sollte sich diese Entscheidung als richtig erweisen, auch wenn der Anfang unspektakulär verlief: Bei seinem Debüt qualifizierte sich Senna auf dem 17. Startplatz, ein solides Ergebnis, wenn man die begrenzte Konkurrenzfähigkeit seines Toleman TG183B berücksichtigt.

Auf einer Strecke, die für ihre hohe Ausfallquote bekannt war, lag zwar eine Überraschung in der Luft, doch dazu kam es nicht: Schon nach acht Runden musste Senna seinen Wagen abstellen. Ein Defekt am Turbo des Hart-Motors bedeutete das frühe Aus und machte ihn zum ersten Ausfall der Saison. Am Ende sehen nur acht Fahrer überhaupt die Zielflagge.

Ayrton Senna stellt sein Potenzial unter Beweis

Den Sieg beim Großen Preis von Brasilien sicherte sich Alain Prost vor Keke Rosberg und Elio de Angelis. Strategie und Zuverlässigkeit spielten eine zentrale Rolle, auch wegen der strengen Kraftstofflimits und der hohen Temperaturen in Rio. Für Senna war das Rennen zu diesem Zeitpunkt längst vorbei, dennoch sein Name war erstmals in der Formel 1 präsent.

Punkte gab es beim Einstand keine, doch in den darauffolgenden Rennen ließ Senna keinen Zweifel an seinem Potenzial. In Südafrika und Belgien holte er mit zwei sechsten Plätzen seine ersten WM-Zähler, und das trotz körperlicher Beschwerden und eines technisch unterlegenen Fahrzeugs. Es waren die ersten Hinweise auf das, was in ihm steckte.

Was an jenem Tag im März 1984 noch nicht sichtbar war, wurde wenig später offensichtlich: Beim Regenrennen in Monaco fuhr Senna auf einen spektakulären zweiten Platz und rückte damit schlagartig ins Rampenlicht. Sein Formel-1-Debüt am 25. März 1984 war erst der Anfang einer außergewöhnlichen Karriere, die die Königsklasse nachhaltig prägen sollte.