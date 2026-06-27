3. Training Spielberg: Mercedes weiter vorn, aber kann Ferrari ärgern?

Mercedes hat seine Favoritenrolle vor dem Qualifying zum Formel-1-Rennen in Spielberg 2026 (live im Ticker verfolgen) unterstrichen, Ferrari sich nach einem schwachen Freitag aber enorm verbessert. Das sind die Erkenntnisse aus dem dritten Freien Training in Österreich.

Nachdem sich am Freitag WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli (Mercedes) die Bestzeit geholt hatte, schlug im Abschlusstraining Teamkollege George Russell zurück. Der Brite überflügelte Antonelli kurz vor Ende der Session noch mit einer Zeit von 1:07.096 Minuten um 0,038 Sekunden. Der Konterversuch erfolgte zwar, war aber nicht erfolgreich.

Dahinter war Barcelona-Sieger Lewis Hamilton (Ferrari) mit 0,115 Sekunden Rückstand deutlich näher dran als am Vortag. Am Freitag hatten der Scuderia noch fast sechs Zehntelsekunden gefehlt, doch über Nacht hat Ferrari den Rückstand um fast eine halbe Sekunde aufgeholt.

Aber: Wieder einmal war es Hamilton, der Ferrari dabei anführte. Teamkollege Charles Leclerc kam nicht über Rang sieben (+0,356) hinaus.

In Schlagdistanz scheint auch McLaren zu sein. Oscar Piastri (+0,248) und Lando Norris (+0,264) landeten dicht beieinander auf den Positionen vier und fünf. Nur neun Tausendstel dahinter lauert Max Verstappen im Red Bull ebenfalls auf eine Position in den ersten beiden Startreihen.

Seine Probleme von gestern scheint Red Bull jedoch nicht ganz in den Griff bekommen zu haben. Zwar äußerte sich Isack Hadjar (8.) zunächst positiv über die Balance, am Ende der Session wurden jedoch wieder Schwierigkeiten in Kurve 3 laut. "Das Ding blockiert einfach komplett", schimpfte er nach einigen Verbremsern.

Verstappen hatte derweil wieder eigene Probleme: Der Niederländer meldete Interferenzen am Funk und wollte Ohrstöpsel und Balaklava tauschen, doch auch nach einem Wechsel hatte er weiterhin Probleme mit dem Funk.

Die Top 10 komplettierten mit Liam Lawson und Arvid Lindblad die erneut starken Racing Bulls, die sich realistische Hoffnungen auf Q3 machen dürfen, aber auch die üblichen Verdächtigen um Alpine und Audi mit Nico Hülkenberg (12.) lauern auf ihre Top-10-Chance am Nachmittag.

Das Ende des Mittelfeldes bildeten Haas (15./16.) und Williams (17./18.), bevor am Ende des Feldes Cadillac erneut deutlich schneller war als Aston Martin, die wie Williams keine Updates mit an die Strecke gebracht haben. Dem Team um Fernando Alonso fehlten fast sieben Zehntel auf die Konkurrenz davor.

Das Wichtigste in aller Kürze:

So geht es weiter beim Grand Prix von Österreich 2026

Um 16 Uhr folgt dann das Qualifying für das Rennen am Sonntag. Kevin Scheuren und Stefan Ehlen melden sich ab 21 Uhr im Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de und besprechen alle wichtigen Themen zur Qualifikation.

Am Sonntag (28. Juni) ist der Rennstart in Spielberg für 15 Uhr angesetzt. Um 21 Uhr starten Kevin Scheuren und Stefan Ehlen ihre Grand-Prix-Analyse. Wie immer können Kanalmitglieder live ihre Fragen stellen.

Alle Informationen zu Streams und TV-Sendungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz entnehmen sie bitte unserer aktuellen Übersicht. Details zur Wetterprognose finden sie in unserer Vorschau.

Nach Spielberg geht es unvermittelt mit dem Großen Preis von Großbritannien am kommenden Wochenende weiter. Nach einer Woche Pause steht mit Belgien und Ungarn der letzte Doubleheader vor der Sommerpause an. (Hier den Rennkalender 2026 einsehen!)