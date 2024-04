30 Jahre nach Imola: Rudolf Ratzenberger am Formel-1-Stammtisch

Am 30. April 1994 ist Roland Ratzenberger während des Qualifyings zum Grand Prix von San Marino in Imola tödlich verunglückt. 30 Jahre später ist sein Vater Rudolf am Donnerstagabend Gast am virtuellen Stammtisch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de und spricht dabei unter anderem darüber, wie er sich an jenen verhängnisvollen Tag erinnert.

Ratzenberger, geboren am 23. Mai 1933 in Salzburg und damit heute 90 Jahre alt, hatte nie ein Problem damit, über das Leben und den Tod seines Sohnes zu sprechen. Ganz im Gegenteil: Ihm ist es ein großes Anliegen, das Andenken an Roland zu pflegen und sicherzustellen, dass dessen Geschichte nicht im Schatten von Ayrton Senna untergeht, der einen Tag später, am 1. Mai 1994, ebenfalls verstorben ist.

Möglich gemacht wird Ratzenbergers Teilnahme am Stammtisch durch Peter Levay, einen Filmemacher, der anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Imola 1994 auf seinem YouTube-Kanal eine Dokuserie über Roland Ratzenberger veröffentlicht. Einen Trailer zu der Serie gibt es jetzt schon zu sehen, bevor am 8. April die erste von insgesamt vier Folgen erscheint.

Ratzenberger hat schon 2015, anlässlich Rolands 55. Geburtstag, in einem ausführlichen Interview über Imola 1994 gesprochen. "Ich habe den Unfall mehr oder weniger live miterlebt. Als Roland aus der Kurve rauskam und der Kopf nur noch mit dem Wrack mitging, habe ich gewusst: Es ist aus. Das war mir sofort klar", erinnerte er sich damals.

Mit das Schwierigste für ihn war, das auch seiner Ehefrau Margit zu erklären, mit der er seit 1959 verheiratet ist: "Meine Frau war in der Küche. Wie sage ich ihr das jetzt? Ich wollte das nicht gleich machen. Aber dann kam die Meldung schon im österreichischen Rundfunk, und da hat sie es auch mitbekommen."

Rudolf und Margit Ratzenberger leben heute in Rolands früherer Wohnung in Salzburg. Sie haben neben ihrem verstorbenen Sohn noch zwei Töchter, Elisabeth und Gabi. Ratzenberger sagt von sich selbst, früher kein großer Formel-1-Fan gewesen zu sein. Erst nach dem Tod seines Sohnes begann er, sich wirklich für das Thema zu interessieren.

Am Donnerstagabend haben Kanalmitglieder die einmalige Chance, selbst mit Rudolf Ratzenberger über Roland und dessen Vermächtnis zu sprechen. Der Livestream beginnt mit einem durch Chefredakteur Christian Nimmervoll moderierten Interview, ehe anschließend die Mitglieder die Möglichkeit haben, Ratzenberger selbst Fragen zu stellen und mit ihm zu sprechen.

Formel-1-Stammtisch: Was ist das?

Zuletzt hat im März Peter Bayer, CEO der Racing Bulls, mehr als zwei Stunden am Stammtisch mit den Kanalmitgliedern diskutiert. Davor waren auch schon prominente Akteure wie Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner oder die ehemaligen Grand-Prix-Piloten Ralf Schumacher, Alexander Wurz und Nick Heidfeld bei uns am Stammtisch zu Gast, oder auch Rennstreckenbauer Hermann Tilke.

Die bisherigen Stammtische (seit Dezember 2021) haben stets zwischen drei und sieben Stunden gedauert. Wenn der prominente Gast den Livestream verlassen hat, gibt's noch die Gelegenheit, unter Gleichgesinnten über die Formel 1 zu diskutieren oder auch unserem Team Fragen zu stellen und über das, was gerade Thema ist in der Königsklasse, zu fachsimpeln.

Teilnehmen oder nur zuschauen: Beides möglich!

Unsere Kanalmitglieder können am April-Stammtisch (Beginn: Donnerstag, 19:00 Uhr) selbst teilnehmen. Entweder passiv als Zuschauer des Livestreams, oder aktiv mit Textnachrichten über den Livechat. Oder sogar selbst mit Webcam oder Smartdevice direkt von Angesicht zu Angesicht.

Infos: Wie man sich ins Meeting einwählen kann

Infos zur Einwahl gibt's kurz vor Beginn des Events im Tab "Mitgliedschaft" auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Wer noch kein Mitglied ist, aber jetzt eins werden möchte, der kann das über diesen Link tun.

Die Kanalmitglieder, die gar keine Lust haben, aktiv an der Diskussion teilzunehmen, aber daran interessiert sind, was dort wie diskutiert wird, die können den Livestream ab 19:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de schauen, oder natürlich auch nach Ende des Stammtischs on demand als Video (in voller Länge ebenfalls nur für Mitglieder).

Archiv: Die bisherigen Stammtische als Video

Neue Mitglieder haben natürlich auch die Möglichkeit, alle bisherigen Mitgliederstammtische im Re-Live zu schauen. Hier geht's zu den Videos:

Der Mitgliederstammtisch ist exklusiv den Mitgliedern des YouTube-Kanals von Formel1.de vorbehalten. Eine Mitgliedschaft (jederzeit kündbar!) kostet 3,99 Euro pro Monat - ungefähr den Preis eines großen Biers. Dafür gibt's (neben weiteren Vorteilen) einmal im Monat den Stammtisch und die Möglichkeit, in unseren Livestreams an Rennwochenenden im Livechat Fragen zu stellen.

Mit Bildmaterial von Peter Levay.