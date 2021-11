40 Jahre danach: Dokumentation über Tragödie zwischen Villeneuve & Pironi

40 Jahre nach dem tragischen Tod von Gilles Villeneuve wird die Geschichte zwischen dem Kanadier und Ferrari-Teamkollege Didier Pironi neu erzählt. Villeneuve verlor 1982 in Zolder sein Leben, zwei Wochen nachdem es zum Streit mit Pironi gekommen war. Der Franzose hatte Villeneuve den Sieg in Imola in der letzten Runde weggenommen.

Weil er sich um seinen Sieg betrogen fühlte, schäumte Villeneuve vor Wut und wollte nie wieder ein Wort mit seinem Teamkollegen sprechen. Noch immer sauer kollidierte er beim nächsten Qualifying in Zolder mit dem Auto von Jochen Mass, als er die Zeit von Pironi schlagen wollte - und verstarb.

Im kommenden Jahr soll eine neue Dokumentation über die beiden Ferrari-Piloten herauskommen, die die tragischen Ereignisse noch einmal rekapituliert. Dabei sollen auch erstmals die Partner und Kinder der beiden Piloten zu Wort kommen und die Geschichte erzählen.

Gilles' Ehefrau Joann und ihre Kinder Jacques und Melanie sind genauso beteiligt wie Didiers Partnerin Catherine Goux, mit der er die Kinder Gilles und Didier hat - benannt nach den beiden Rivalen.

Der Spielfilm der Sky Studios und der Noah Media Group befindet sich bereits in der Produktion und soll gegen Ende nächsten Jahres erscheinen. Der ehemalige Formel-1-Pilot Mark Webber ist als Produzent tätig, Regie führt Torquil Jones.

Villeneuve starb zwei Wochen nach dem Streit in Zolder Foto: LAT

"Diese Zeit und diese Ereignisse waren für unsere Familie traumatisch und sind auch nach 40 Jahren noch sehr emotional", sagt Joann Villeneuve. "Da wir privilegierte Zeugen dieser Ereignisse waren, ist es wichtig, dass diese Geschichte mit Respekt erzählt wird".

Catherine Goux ergänzt: "Wir freuen uns darauf, dass die Welt mehr über die beiden unglaublichen Männer Gilles und Didier erfährt, aber auch darauf, dass eine neue Generation diese einzigartige und inspirierende Geschichte entdeckt, die über den Sport selbst hinausgeht."

"Wir sind den Familien Villeneuve und Pironi sehr dankbar, dass sie der Noah Media Group ihr Vertrauen schenken, um diese wirklich bemerkenswerte Geschichte zweier unglaublicher Männer zu erzählen", betont Co-Produzent John McKenna. "Dies wird ein Film mit großen Emotionen und Dramatik im Herzen sein."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.