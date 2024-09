50 Jahre Petronas: Mercedes mit Sonderdesign in Singapur

Beim Singapur-Grand-Prix 2024 ist nur wenig Silber am Silberpfeil von Mercedes. Denn das deutsch-englische Werksteam legt für das Formel-1-Nachtrennen seine markante Farbe Silber ab und tauscht sie gegen das Smaragdgrün von Petronas: Zum 50-jährigen Bestehen des Mercedes-Titelsponsors fahren die beiden W15 von Lewis Hamilton und George Russell in einem einmaligen Sonderdesign.

Aber warum Singapur? Das erklärt Mercedes so: "Der Große Preis von Singapur ist das Rennen, das der Heimat von Petronas am nächsten liegt." Denn Petronas stammt aus Malaysia, aber Malaysia ist schon seit Jahren nicht mehr im Formel-1-Kalender vertreten: Von 1999 bis 2017 hatte der Sepang International Circuit jährlich den Malaysia-Grand-Prix ausgetragen.

Doch auch ohne Formel-1-Rennen in Malaysia wird das 50-Jahr-Jubiläum natürlich noch im Heimatland des Mercedes-Sponsors begangen: Teamchef Toto Wolff, Hamilton und Russell werden nach dem Grand Prix in Singapur nach Malaysia weiterreisen, um dort mit Petronas zu feiern.

Petronas ist mehr als nur Sponsor bei Mercedes

Denn Mercedes-Teamchef Wolff betont: "Petronas hat in den vergangenen Jahren eine zentrale Rolle bei unseren unglaublichen Erfolgen gespielt." Der staatliche Mineralöl-Konzern ist nämlich Sponsor und Partner in Personalunion, stellt für Mercedes also nicht nur einen Teil der Finanzierung bereit, sondern auch Kraftstoffe und Schmiermittel.

Und so sagt Wolff weiter: "Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung noch viele Jahre fortzusetzen, auch angesichts spannender Herausforderungen wie der Einführung nachhaltiger Kraftstoffe im Jahr 2026."

Jetzt aber dominieren erst einmal die Petronas-Farben auf den Mercedes-Werksautos. "Das Design sieht klasse aus", meint Hamilton. "Ich bin sicher, es wird unter den Flutlichtern in Singapur hell erstrahlen."

Auch Russell gibt sich begeistert von der "besonderen Lackierung": "Das Design sieht toll aus und ist eine fantastische Hommage an einen Meilenstein." Er lobt Petronas als "wesentlichen Bestandteil unserer Arbeit auf der Rennstrecke".

Seit 1995: Petronas in der Formel 1

Der malaysische Konzern war 2010 zum Team gestoßen, als Mercedes mit seinem Werksteam in die Formel 1 zurückgekehrt war. Davor hatte Petronas ab 1995 über viele Jahre hinweg als Sponsor das Sauber-Team aus der Schweiz begleitet, auch in dessen Zeit als BMW-Werksteam bis 2009.

Petronas wurde 1974 gegründet. Es ist heute ein weltweit agierender Mineralöl- und Energiekonzern mit rund 50.000 Mitarbeitern und zählt zu den 500 weltgrößten Unternehmen. Mit den "Petronas Towers" hat sich die Firma 1998 selbst ein markantes Denkmal gesetzt: Die Zwillingstürme sind ein Touristen-Magnet in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur.

Nicht das erste Sonderdesign in diesem Jahr

Mercedes ist mit seinem Petronas-Sonderdesign längst nicht das erste Formel-1-Team, das in diesem Jahr die Farben wechselt. Auch Ferrari, McLaren und Alpine haben beispielsweise schon spezielle Designs verwendet. (Alle 2024er-Sonderdesigns in unserer Fotostrecke abrufen!)