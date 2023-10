53 Millionen Pfund Verlust: Investitionen wirken sich auf Aston Martins Bilanz aus

Das Aston-Martin-Team hat für das Jahr 2022 einen Verlust von 53 Millionen Britischen Pfund (umgerechnet 61 Millionen Euro) gemeldet, was einen Anstieg von fast neun Millionen Pfund im Vergleich zum Defizit des Vorjahres bedeutet.

Das Team hat einen größeren Verlust gemacht, obwohl es seinen Umsatz aus Sponsoren- und Preisgeldern um über 32 Millionen Pfund gesteigert hat, wobei die Zahlen einen allgemeinen Kostenanstieg im ersten Jahr des neuen Reglements widerspiegeln.

Nach einer Umstrukturierung firmiert das Team nun unter dem Namen AMR GP Limited, einer Tochtergesellschaft der AMR GP Holdings Limited, obwohl die wichtigsten Kennzahlen der beiden Unternehmen im Grunde die gleichen sind.

Die Zahlen, die diese Woche veröffentlicht wurden, zeigen, dass AMR GP im Jahr 2022 einen Umsatz von 188,7 Millionen Pfund erwirtschaftete, gegenüber 150,4 Millionen Pfund im Jahr 2021. Die Kennzahl "Cost of Sales" (Umsatzkosten), ein Maß dafür, was das Team tatsächlich ausgegeben hat, um Rennen zu fahren, stiegen von 107,7 auf 152,0 Millionen Pfund.

Unter Berücksichtigung der Verwaltungskosten und anderer Einnahmen wie staatlicher Förderungen ergab sich für 2022 ein Verlust von 52,9 Millionen Pfund gegenüber 43,3 Millionen Pfund im Jahr 2021. Die gesamten Personalkosten der Gruppe wurden mit 55,0 Millionen Pfund angegeben, ein Anstieg von rund zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Gruppe gab eine Gesamtbelegschaft von 504 Mitarbeitern an, davon 81 in der Verwaltung und 423 in "Design, Produktion und Technik", gegenüber 401 im Jahr 2021, was die anhaltende Expansion des Teams widerspiegelt.

In Bezug auf die umfangreichen Investitionen in die neuen Einrichtungen in Silverstone stellte das Unternehmen fest, dass "die Gruppe zum 31. Dezember 2021 Investitionsausgaben in Höhe von 65,0 Millionen Pfund für die Entwicklung des Aston Martin F1 Campus getätigt hat".

Der Marketingbeitrag des separat geführten Sportwagenherstellers Aston Martin Lagonda für das Formel-1-Team wird für 2022 mit 19,2 Millionen Pfund angegeben, was einem Rückgang von 844.000 Pfund gegenüber dem vorangegangenen Jahr entspricht.

Ein interessantes Detail ist, dass das Team im Jahr 2022 an Falcon Racing Services Inc. 1.835.000 Dollar für die Bereitstellung der Dienste von Lance Stroll als Rennfahrer bezahlt hat, ein Betrag, der um 225.000 Dollar niedriger war als im Jahr 2021. Im Gegenzug stellte Falcon im Jahr 2022 1.125.000 Dollar an Sponsorengeldern zur Verfügung.

Das Unternehmen machte auch deutlich, dass es wie andere Formel-1-Teams seinen Horizont mit der kürzlich gegründeten Abteilung Aston Martin Performance Technologies erweitert, die "unsere Erkenntnisse von der Rennstrecke auf reale Probleme anwendet".

Das Unternehmen fügte hinzu, dass die neue Einheit "im Laufe des Jahres [2022] ihren ersten Vertrag abgeschlossen hat und über eine solide Pipeline von Möglichkeiten als Teil ihres zukünftigen Wachstumsplans verfügt".

Mit Bildmaterial von Aston Martin.