56 Millionen Euro: Details zum Williams-Darlehen von Latifi

Williams braucht Geld. Und der Vater von Nicholas Latifi springt ein: Wie nun bekannt wurde, hat der kanadische Geschäftsmann Michael Latifi dem britischen Formel-1-Traditionsteam ein millionenschweres Darlehen eingeräumt. Das soll Williams dabei helfen, die Coronakrise und deren Folgen zu überstehen und als Rennstall zu überleben.

Interessant daran ist: Als Sicherheit für das Darlehen von Latifi hat Williams seine historische Formel-1-Autosammlung sowie Grundstücke und Gebäude des Unternehmens hinterlegt. Die entsprechenden Dokumente geben dafür Werte von umgerechnet rund 22 beziehungsweise 34 Millionen Euro an, also insgesamt etwa 56 Millionen Euro.

Sollte Williams die Verbindlichkeiten gegenüber Latifi nicht einhalten, also das Darlehen nicht zurückzahlen können, dann würde Latifi die volle Kontrolle über Williams erhalten.

Warum Michael Latifi für Williams einspringt

Derzeit ist Teamgründer Frank Williams mit 52,3 Prozent der Hauptanteilseigner am Rennstall, den er 1977 gemeinsam mit Patrick Head ins Leben gerufen hat und dem er noch immer als Teamchef vorsteht.

Dass Michael Latifi dem Formel-1-Team finanziell unter die Arme greift, ist kein Zufall: Sein Sohn Nicholas wurde dort für die Saison 2020 zum Stammfahrer bestellt, nachdem er bereits 2019 als Test- und Ersatzfahrer für die Mannschaft aus Grove tätig gewesen war.

Fotostrecke Liste 1978: Williams-Cosworth FW06 1 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Alan Jones 1979: Williams-Cosworth FW07 2 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Alan Jones, Clay Regazzoni 1980: Williams-Cosworth FW07B 3 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Alan Jones, Carlos Reutemann 1981: Williams-Cosworth FW07C 4 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Alan Jones, Carlos Reutemann 1982: Williams-Cosworth FW08 5 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Carlos Reutemann, Mario Andretti, Derek Daly, Keke Rosberg 1983: Williams-Cosworth FW08C 6 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Keke Rosberg, Jacques Laffite, Jonathan Palmer 1984: Williams-Honda FW09 7 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Jacques Laffite, Keke Rosberg 1985: Williams-Honda FW10 8 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Nigel Mansell, Keke Rosberg 1986: Williams-Honda FW11 9 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Nigel Mansell, Nelson Piquet 1987: Williams-Honda FW11B 10 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Nigel Mansell, Riccardo Patrese, Nelson Piquet 1988: Williams-Judd FW12 11 / 43 Foto: LAT Images Fahrer: Nigel Mansell, Martin Brundle, Jean-Louis Schlesser, Riccardo Patrese 1989: Williams-Renault FW13 12 / 43 Foto: LAT Images Fahrer: Thierry Boutsen, Riccardo Patrese 1990: Williams-Renault FW13B 13 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Thierry Boutsen, Riccardo Patrese 1991: Williams-Renault FW14 14 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Nigel Mansell, Riccardo Patrese 1992: Williams-Renault FW14B 15 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Nigel Mansell, Riccardo Patrese 1993: Williams-Renault FW15C 16 / 43 Foto: LAT Images Fahrer: Damon Hill, Alain Prost 1994: Williams-Renault FW16 17 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Damon Hill, Ayrton Senna, David Coulthard, Nigel Mansell 1995: Williams-Renault FW17B 18 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Damon Hill, David Coulthard 1996: Williams-Renault FW18 19 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Damon Hill, Jacques Villeneuve 1997: Williams-Renault FW19 20 / 43 Foto: LAT Images Fahrer: Heinz-Harald Frentzen, Jacques Villeneuve 1998: Williams-Mecachrome FW20 21 / 43 Foto: LAT Images Fahrer: Heinz-Harald Frentzen, Jacques Villeneuve 1999: Williams-Supertec FW21 22 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Ralf Schumacher, Alessandro Zanardi 2000: Williams-BMW FW22 23 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Ralf Schumacher, Jenson Button 2001: Williams-BMW FW23 24 / 43 Foto: BMW AG Fahrer: Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher 2002: Williams-BMW FW24 25 / 43 Foto: Russell Batchelor / Motorsport Images Fahrer: Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher 2003: Williams-BMW FW25 26 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher, Marc Gene 2004: Williams-BMW FW26 27 / 43 Foto: BMW AG Fahrer: Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher, Marc Gene, Antonio Pizzonia 2005: Williams-BMW FW27 28 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Mark Webber, Nick Heidfeld, Antonio Pizzonia 2006: Williams-Cosworth FW27 29 / 43 Foto: Alessio Morgese Fahrer: Nico Rosberg, Mark Webber, Alexander Wurz 2007: Williams-Toyota FW29 30 / 43 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fahrer: Nico Rosberg, Alexander Wurz, Kazuki Nakajima 2008: Williams-Toyota FW30 31 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Nico Rosberg, Kazuki Nakajima 2009: Williams-Toyota FW31 32 / 43 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fahrer: Nico Rosberg, Kazuki Nakajima 2010: Williams-Cosworth FW32 33 / 43 Foto: Andrew Ferraro / Motorsport Images Fahrer: Rubens Barrichello, Nico Hülkenberg 2011: Williams-Cosworth FW33 34 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Rubens Barrichello, Pastor Maldonado 2012: Williams-Renault FW34 35 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Pastor Maldonado, Bruno Senna 2013: Williams-Renault FW35 36 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Pastor Maldonado, Valtteri Bottas 2014: Williams-Mercedes FW36 37 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Felipe Massa, Valtteri Bottas 2015: Williams-Mercedes FW37 38 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Felipe Massa, Valtteri Bottas 2016: Williams-Mercedes FW38 39 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Felipe Massa, Valtteri Bottas 2017: Williams-Mercedes FW40 40 / 43 Foto: Sutton Images Fahrer: Lance Stroll, Felipe Massa, Paul di Resta 2018: Williams-Mercedes FW41 41 / 43 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Fahrer: Lance Stroll, Sergei Sirotkin 2019: Williams-Mercedes FW42 42 / 43 Foto: Jerry Andre / Motorsport Images Fahrer: Robert Kubica, George Russell 2020: Williams-Mercedes FW43 43 / 43 Foto: Williams F1 Fahrer: Nicholas Latifi, George Russell

Vater Latifi ist allerdings auch darüber hinaus in der Formel 1 engagiert: Der Unternehmenschef des kanadischen Nahrungsmittelkonzerns Sofina hat sich bereits 2018 einen zehnprozentigen Anteil an McLaren gesichert, damals für umgerechnet gut 225 Millionen Euro.

Williams in der Krise, nicht erst seit Corona

Apropos Geld: Ein Grund für die aktuellen Finanzschwierigkeiten des Williams-Teams ist das schlechte Abschneiden in den jüngsten Formel-1-Saisons. 2018 und 2019 belegte Williams jeweils den letzten Platz in der Konstrukteurswertung und erhielt so nur sehr wenig Preisgeld. Außerdem wanderten zuletzt einige Sponsoren an Konkurrenzteams ab.

Der bislang letzte Williams-Titelgewinn datiert aus der Saison 1997 mit Jacques Villeneuve, der bisher letzte Sieg aus der Saison 2012 mit Pastor Maldonado in Barcelona.

2014 und 2015 gelang Williams unter dem damals neuen Turbo-Hybrid-Reglement mit Mercedes-Antrieben ein Aufschwung sowie zweimal P3 in der Konstrukteurswertung, anschließend aber fiel das Traditionsteam sukzessive zurück und schließlich an das Ende des Feldes.

Williams ist aber nicht das einzige britische Langzeit-Team in der Formel 1, das durch die Coronasituation in Bedrängnis gerät: Auch McLaren erwägt, seine historischen Formel-1-Rennwagen sowie den Hauptsitz in Woking zu beleihen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.