7 Schumacher-Rekorde, die Lewis Hamilton brechen kann

Der sechste WM-Titel wird Hamilton 2019 wohl nicht mehr zu nehmen sein. Schon 2020 könnte er also mit Schumi gleichziehen - und 2021 könnte er sogar der erste achtmalige Weltmeister in der Formel-1-Geschichte werden. Beim aktuell Lauf von Mercedes nicht komplett unwahrscheinlich, wenn Hamilton nicht vorher zurücktritt.

Diesen Rekord aus dem Jahr 2004 teilt sich Schumi mit Sebastian Vettel (2013). Hamilton steht aktuell bei acht Siegen. Er müsste also sechs der neun noch verbleibenden Rennen 2019 gewinnen, um noch in diesem Jahr vorbeizuziehen. Schwierig, aber bei seiner aktuellen Siegquote nicht unmöglich.

Zwischen 1992 und 2006 gewann Schumi in jeder Saison mindestens ein Rennen. Bis heute einmalig! Doch Achtung: Hamilton gewann seit seiner Debütsaison 2007 in jedem Jahr mindestens einen Grand Prix. Macht aktuell 13 Jahre. Fährt er bis 2022 weiter, knackt er wohl auch diese Bestmarke.

Kein Ende in Sicht ...

8 / 8

Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Es gibt noch weitere Bestmarken, die Hamilton in den kommenden Jahren brechen könnte. Vieles hängt auch davon ab, wann der Brite seine Karriere beenden wird. So oder so steht aber bereits jetzt fast, dass Schumacher und Hamilton als zwei der größten Fahrer aller Zeiten in die Formel-1-Geschichte eingehen.