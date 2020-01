70 Jahre: Formel 1 präsentiert neues Logo für die Jubiläumssaison

1950 wurde die Formel 1 erstmals als Weltmeisterschaft ausgetragen. 2020 wird die Serie somit 70 Jahre alt. Dieses Jubiläum will die Formel 1 mit einem besonderen Logo würdigen, welches am Neujahrstag vorgestellt wurde.

Zwei rote Streifen, die an den Verlauf einer Rennstrecke erinnern sollen, winden sich zu einer stilisierten 70. Hinzu kommt der Zusatz "Born 1950", welcher an das Geburtsjahr der Formel-1-Weltmeisterschaft erinnert. In einer anderen Version wird das Wort "Seventy" (70) ausgeschrieben.

Die rote Farbe ist dabei keine feste Vorgabe des Formula-One-Managements. TV-Sender, Sponsoren, Veranstalter und Teams können das Logo, welches ab dem 6. Januar offiziell verwendete wird, in ihren eigenen Farben gestalten.

Zusammen mit dem Logo präsentierte die Formel 1 in ihrer Mitteilung einige interessante Fakten aus den vergangenen 70 Jahren. In dieser Zeit gingen 764 Fahrerinnen und Fahrer für 150 Teams an den Start. 108 davon gewannen einen Grand Prix, 33 wurden Weltmeister.

Mit Bildmaterial von Formula 1.