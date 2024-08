78 Punkte Rückstand für Lando Norris: Hat das schon mal wer aufgeholt?

McLaren-Fahrer Lando Norris glaubt, er habe "viele Punkte hergeschenkt" und brauche vor den restlichen zehn Grands Prix der Formel-1-Saison 2024 einen "kleinen Neustart", um seine WM-Hoffnungen am Leben zu erhalten. Anders sei Max Verstappen im Red Bull nicht zu schlagen.

Tatsächlich ist die Ausgangslage von Norris nicht gut: Er belegt derzeit zwar den zweiten Platz in der Formel-1-Fahrerwertung und ist damit erster Verfolger von Verstappen, hat mit 199:277 Punkten aber bereits 78 Punkte Rückstand.

Wie groß dieser Rückstand ist, das lässt sich anhand des Formel-1-Punktesystems gut illustrieren: Selbst wenn Norris die nächsten drei Grands Prix gewinnt und jeweils den Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde einstreicht und Verstappen jeweils nicht in die Top 10 gelangt, Norris würde nur mit Verstappen gleichziehen. Denn aufgrund der höheren Sieganzahl wäre Verstappen auch bei Punktegleichstand vorne.

Oder anders formuliert: Verstappen kann sich drei Ausfälle leisten, ohne Gefahr zu laufen, seine WM-Führung an Norris zu verlieren, selbst wenn Norris die optimale Punkteausbeute erzielt.

Ist eine Aufholjagd in der Weltmeisterschaft damit unmöglich für Norris, wo Verstappen im bisherigen Saisonverlauf nur einmal ausgefallen ist? Die Formel-1-Vergangenheit kennt einige Beispiele, in denen scheinbar hoffnungslos zurückliegende Fahrer doch noch die Wende im WM-Titelkampf geschafft haben. Und vielleicht knüpft Norris an diese Präzedenzfälle an.

In unserer Fotostrecke schildern wir einige dieser Begebenheiten und erklären, wie groß die Rückstände waren, die einige Fahrer auf dem Weg zum als unwahrscheinlich eingestuften WM-Titelgewinn noch wettgemacht haben. Denn teilweise hat sich die Weltmeisterschaft kurz vor Schluss noch gedreht.

Sebastian Vettel etwa kann ein Lied davon singen: Er führte 2010 in seinem ersten Titeljahr nur ein einziges Mal die Formel-1-Fahrerwertung an, nämlich nach dem letzten Saisonrennen in Abu Dhabi. Allerdings hatte sein Rückstand zwei Grands Prix vor Schluss "nur" 25 Punkte (oder: ein Rennsieg) betragen, war also wesentlich geringer als im Fall Norris 2024.

Dennoch können die in unserer Fotostrecke genannten Beispiele als Illustration dafür dienen, das vermeintlich "sichere" Titel eben doch nicht so sicher waren wie zunächst angenommen.

Und wer es genau wissen will: In einer weiteren Fotostrecke haben wir die zehn größten WM-Aufholjagden anhand des prozentualen Punkterückstands zur Saisonmitte aufgearbeitet. Auch hier taucht Vettels erster Titelgewinn 2010 auf, allerdings schon sehr früh in diesem Ranking.

Die große Frage also lautet: Wo würde sich Norris bei einem möglichen Titelgewinn 2024 in dieser Auflistung einreihen?

Für diese Betrachtung wäre sein Rückstand nach dem zwölften Grand Prix des Jahres in Silverstone relevant, also zur Halbzeit der Saison 2024: Der Zwischenstand lautete damals 171:255 Punkte aus der Sicht von Norris. Er hatte damit rund 33 Prozent weniger Punkte gesammelt als sein WM-Rivale Verstappen.