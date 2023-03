"Badewanne" wird beerdigt: Ferrari mit Konzeptwechsel!

Audio-Player laden

In Maranello hat man beschlossen, das Badewannen-Konzept bei den Seitenkästen zu verwerfen und in Richtung des Red Bull RB19 zu gehen. Dies berichtet die italienische Edition von 'Motorsport.com'. Während das Konzept für 2024 grundlegend überarbeitet werden soll, wird es beim sechsten Saisonlauf 2023 Mitte Mai in Imola ein Update geben, mit dem die grundlegende Struktur der Badewanne bereits ad acta gelegt wird.

Beim Grand Prix der Emilia-Romagna wird neben einem neuen Unterboden und einer überarbeiteten Hinterradaufhängung auch ein überarbeiteter Seitenkasten an die Strecke gebracht, der mit der aktuellen aerodynamischen Philosophie kompatibel ist, aber in Richtung des Red Bulls geht.

Ursprünglich war geplant, die Modifikationen rechtzeitig zum Grand Prix von Aserbaidschan, nach der dreiwöchigen Pause, die auf das Rennen in Australien an diesem Wochenende folgt, einzubringen, aber die Implementierung der neuen Teile erfordert eine längere Bauphase.

Das Problem des Ferrari SF-23

Der Ferrari SF-23 wird ab Imola jedoch keine Red-Bull-Kopie sein, aber er wird sicherlich nicht das Design beibehalten, das den roten Wagen einzigartig machte. Das Ziel ist es, den Ferrari mit der richtigen minimalen Bodenfreiheit arbeiten zu lassen, die mit der im Windkanal gemessenen übereinstimmt.

Die Ferrari-Ingenieure haben sich sehr auf die Suche nach aerodynamischer Effizienz konzentriert, um den Luftwiderstand zu reduzieren, aber sie haben das "Porpoising" nicht ausreichend berücksichtigt.

Bei bestimmten Geschwindigkeiten muss die Unterseite des SF-23 vom Boden abgehoben werden, um Schäden durch die Berührung mit den Randsteinen und dem Asphalt zu vermeiden, was zu einem Verlust an Abtrieb führt. Mit weniger vertikaler Kraft wird auch weniger Energie in die Reifen geleitet, was zu einem ungeplanten Verschleiß der Reifen führt, die in einem zu engen Zeitfenster arbeiten.

Annäherung an Red-Bull-Design folgt 2024

Für 2024 wird die Badewannen-Konstruktion dann komplett für Flanken weichen, die den "Coanda"-Effekt verstärken, um den Hochdruckstrom, der sich oben auf dem Chassis befindet, nach unten zu leiten, aber in der Zwischenzeit müssen die richtigen Korrekturen für den SF-23 gefunden werden, der in Dschidda sogar langsamer war als das Vorjahresmodell.

Neben den umfangreichen Update-Plänen gibt es für Ferrari auch eine weitere gute Nachricht. Die Powerunit von Charles Leclerc, die nach dem Ausscheiden beim ersten Saisonlauf in Bahrain ausgetauscht werden musste, kann im späteren Saisonverlauf wiederverwendet werden.

"Das Problem, das wir in Bahrain hatten, war unerwartet, denn es war das erste Mal, dass ein Steuergerät ausfiel", sagt Teamchef Frederic Vasseur. "Deshalb haben wir auch den Motor für [Saudi-Arabien] gewechselt, um sicherzugehen, aber das hat für mich nichts mit dem Motor zu tun. Wir werden den Motor später in der Saison testen, und der Motor wird so schnell wie möglich wieder ins Auto eingebaut."

Warum ist Ferraris Rückstand so groß?

Mit der Leistung des roten Autos, das in Dschidda sogar vom enttäuschenden Mercedes-Team überholt wurde, stimmt dennoch eindeutig etwas nicht. Red Bull schafft es, wie jetzt allen klar zu sein scheint, eine Bodenfreiheit des RB19 zu erhalten, die nicht nur am meisten den Asphalt streift, sondern auch konstant ist.

Die Red-Bull-Männer, die im Winter zur Rennabteilung gestoßen sind, haben nie von "Cleverness" gesprochen, die in Milton Keynes gemacht wurde, sondern von einer unermüdlichen Entwicklung jeder Komponente des Autos, die zu außergewöhnlichen Ergebnissen geführt hat.

Der RB19 zeigt keine Schwächen, abgesehen von einem Defekt der Antriebswelle, die im Qualifying im Heck des Einsitzers von Max Verstappen brach. Red Bull bringt ein Potenzial zum Ausdruck, an das niemand herankommt: Aston Martin, der erste Verfolger, ist pro Runde rund sechs Zehntel entfernt.

Eine Ungeheuerlichkeit für die moderne Formel 1, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Top 10 im Qualifying keine Sekunde auf den Pole-Mann Sergio Perez verloren haben und Charles Leclerc lediglich 155 Tausendstel hinter dem Mexikaner lag.

Ferrari will 2023 noch nicht ganz aufgeben

Eine Runde ist kein Rennen wert, aber Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur hat Recht, wenn er argumentiert, dass ein Auto nicht am Samstag konkurrenzfähig sein kann und am Sonntag ein "Blindgänger" wird.

In Maranello hat man beschlossen, die Entwicklung des SF-23 fortzusetzen. Zwei schiefgelaufene Rennen sind zu wenig, um alles hinzuschmeißen und sich ausschließlich dem Ferrari des Jahres 2024 zu widmen, der stattdessen ein rotes Auto werden soll, das eher den Konzepten von Milton Keynes entspricht.

Ferrari überzeugt vom Potenzial des SF-23

Es sollte daran erinnert werden, dass die Scuderia das Team war, das am meisten bereit war, mit Pirelli bei der Entwicklung der neuen Vorderreifen zusammenzuarbeiten. Das Team in Maranello sollte dank des Feedbacks, das von den Fahrern gesammelt wurde, somit nützliche Hinweise für die Ausrichtung des Projekts für 2023 haben.

Pirelli verstärkte die Struktur der Vorderreifen, um das chronische Untersteuern der 2022er-Boliden zu reduzieren, von denen viele übergewichtig waren und daher das Phänomen verschlimmerten. Ferrari hätte also von der Änderung profitieren müssen, was aber nicht der Fall zu sein scheint.

In Maranello ist man überzeugt, dass man die Rolle der zweiten Kraft spielen kann, da man den RB19 als unerreichbar ansieht, aber der SF-23 aktuell noch außerhalb des Fensters war, welches notwendig ist, um die beste Leistung zu garantieren.

Das Umfeld ist enttäuscht, aber nicht deprimiert: innerhalb der Gestione Sportiva gibt es den Wunsch zu beweisen, dass es nicht so schlimm ist, was in Bahrain und Dschidda gezeigt wurde. Der Grand Prix von Australien steht vor der Tür, aber dann bekommt die Formel 1 dank der Absage des Rennens von China eine dreiwöchige Pause und die Scuderia wird eine große Chance haben, eine Lösung für ihre Probleme zu finden.

Mit Bildmaterial von Ferrari.