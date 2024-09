Ab jetzt erhältlich: Tickets für den Italien GP 2025 und Imola 2025 sichern!

Plant ihr 2025 einen unvergesslichen Motorsport-Urlaub in Italien? Dann kombiniert eure Reise mit einem Besuch bei zwei der spektakulärsten Formel-1-Rennen des Jahres: dem Großen Preis von Italien in Monza oder dem Emilia Romagna Grand Prix in Imola. Beide Rennen versprechen ein Wochenende voller packender Action und atemberaubender Atmosphäre - und jetzt ist die perfekte Gelegenheit, hier eure Tickets zu sichern.

Warum die GPs in Monza und Imola?

Die Rennstrecken in Monza und Imola gehören zu den ikonischsten im gesamten Formel-1-Kalender. Monza, der "Temple of Speed", ist bekannt für seine ultraschnellen Geraden und spannenden Überholmanöver. Seit Jahrzehnten zieht es Fans aus aller Welt in den königlichen Park von Monza, um die einzigartige Atmosphäre zu erleben.

Imola hingegen bietet eine ganz andere, aber ebenso aufregende Erfahrung. Die traditionsreiche Strecke, die tief in der Geschichte des Motorsports verwurzelt ist, hat einige der dramatischsten Momente der Formel 1 gesehen. Der enge, technische Kurs im Herzen der Emilia-Romagna bietet eine herausfordernde und fesselnde Kulisse.

Leitfaden für aktuell verfügbare Tribünen in Monza und Imola

Monza - Italien GP 2025

Der beste Platz in Monza ist unter Formel-1-Fans ein heiß diskutiertes Thema. Einige möchten die Autos so nah wie möglich sehen, andere die Geschwindigkeit erfahren und viele wünschen sich eine gute Sicht auf das Podium für die Siegerehrung.

Wenn ihr das wahre Tifosi-Erlebnis in Monza erleben wollt, findet ihr die Ferrari-Fans konzentriert auf den Tribünen 1 und 26 an der Start-Ziel-Linie sowie in den Stehplatzbereichen.

Tribünen 1, 26a, 26b, 26c, 4, 5 & 24 (Centrale, Laterale Destra A, B und C, Laterale Sinistra, Piscina und Vedano)

Wenn das Budget keine Rolle spielt, dann ist die Laterale Destra A (23) an der Start-Ziel-Geraden mit Panorama-Blick auf die lange Gerade das Richtige. Diese Sitze sind gegenüber der Boxengasse und dem Podium.

Tribünenplan Autodromo Nazionale di Monza Foto: Motorsport Tickets

- Überdacht: Ja

- Nummerierte Sitzplätze: Ja

Preise Fr-So, pro Person:

- ab 918 Euro Laterale Destra A (26a)

- ab 658 Euro Laterale Sinistra (4)

- ab 547 Euro Laterale Destra C (26c) und Vedano (24)

Tribünen 6 and 8 (Alta Velocita A, B & C and Prima Variante A & B)

Diese Tribünen bieten ausgezeichnete Ausblicke auf die Fahrer, die bei spektakulären Überholmanövern in der ersten Schikane bis an ihre und die Grenzen ihres Autos gehen. Nach dem Rennen bieten diese Tribünen einen spektakulären Anblick von Tifosi, die auf die Start-Ziel-Gerade strömen. Wenn ihr maximale Atmosphäre bei eurem Grand-Prix-Erlebnis sucht, bucht eine dieser fünf Tribünen.

- Großbildschirm: Ja

- Überdacht: Nein

- Nummerierte Sitzplätze: Ja

Preise Fr-So, pro Person:

- ab 658 Euro Alta Velocita B (6b), Prima Variante A (8a) Prima Variante A (8b)

- ab 918 Euro Alta Velocita C (6c)

Tribünen 21 and 22 (Laterale Parabolica A, B, C, D & E, Parabolica and Parabolica Interna A & B)

Wenn die Autos das Ende der langen Geraden erreichen, ist die Strecke auf beiden Seiten von Tribünen gesäumt. Auf der Außenseite bieten die Tribünen 21 (a - e) und 22 eine guten Sicht um zu sehen, ob jemand den Windschatten ausgenutzt hat, um ein Überholmanöver in der legendären Parabolica (seit 2021 "Curva Alboreto") zu wagen.

Die Tribünen GF10, 11, 12 und 13 liegen auf der Innenseite dieser Kurve, hinter den Zonen für die Stehplätze. Max Verstappens "Orange Army" ist dafür bekannt, sich auf den Tribünen 21 und 22 niederzulassen, wo die Verstappen-Fans für riesige Partystimmung und mitreißende Musik sorgen.

- Großbildschirm: Ja

- Überdacht: 22 (Parabolica)

- Nummerierte Sitzplätze: Ja

Preise Fr-So, pro Person:

- ab 410 Euro Parabolica Interna A (23a)

- ab 547 Euro Parabolica Interna B (23b)

Imola - Emilia Romagna GP 2025

Tosa 1

Nach den ersten beiden Schikanen befinden sich die beiden Tosa-1-Tribünen in Kurve 7. Diese enge Kurve ist eine gute Überholmöglichkeit. Ihr habt auch einen Blick auf Kurve 5 und könnt die Autos sehen, wie sie den Hügel zur Kurve 9 hinauffahren.

Tribünenplan Autodromo Enzo e Dino Ferrari Imola Foto: Motorsport Tickets

- Überdacht: Nein

- Nummerierte Sitzplätze: Ja

Preise Fr-So, pro Person:

- ab 462 Euro Tosa 1

Start-Ziel-Linie (Partenza 2, 3 and 4)

Die Tribünen Partenza 2, 3 und 4 säumen die Hauptgerade der Rennstrecke. "Partenza" bedeutet auf Italienisch "Start", ihr könnt euch also vorstellen, wo sich diese Tribünen befinden. Auf ihnen blickt man in die Startaufstellung und die Boxengasse und man kann nach der Zielflagge die Siegerehrung oberhalb der Boxen verfolgen. Hinter der Haupttribüne gibt es eine permanente Bar und einen Imbiss, wo ihr euch während des Rennens mit Getränken versorgen können.

- Sitzplatztyp: Tribünenplätze (ohne Rückenlehne)

- Überdacht: Teilweise, in den oberen Reihen

- Nummerierte Sitzplätze: Ja

Preise Fr-So, pro Person:

- ab 792 Euro Partenza 3

Jetzt Tickets sichern

Wenn ihr eure Tickets bei Motorsport Tickets kauft, profitiert ihr von über 16 Jahren Erfahrung und einem breiten Angebot an Event-Tickets, Reisepaketen und exklusiven Erlebnissen für Motorsportfans. Motorsport Tickets arbeitet nur mit vertrauenswürdigen Veranstaltern und offiziellen Partnern zusammen, sodass ihr euch auf 100% echte Tickets verlassen könnt.

Lasst euch diese Gelegenheit nicht entgehen und sichert euch eure Tickets für die Rennen in Monza und Imola 2025. Erlebt die Formel 1 hautnah in zwei der schönsten Regionen Italiens und macht euren Traumurlaub perfekt. Besucht www.motorsporttickets.com und bucht jetzt eure Plätze!