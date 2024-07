Ab sofort erhältlich: Jetzt Kanada-GP-Tickets 2025 sichern!

Habt ihr schon von eurem perfekten Nordamerika-Traumurlaub 2025 geträumt? Dann haben wir genau das Richtige für euch: Die Tickets für den Formel-1-Grand-Prix von Kanada 2025 sind ab sofort auf Motorsport Tickets erhältlich!

Der Große Preis von Kanada kehrt 2025 zurück und verspricht wieder einmal ein unvergessliches Rennspektakel. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Tickets für dieses Event schnell ausverkauft sind. Viele Fans gehen leer aus, also sichert euch lieber jetzt sofort eure Tickets und seid sicher dabei, wenn Max Verstappen, Lewis Hamilton (dann im Ferrari) & Co. über die Ile Notre-Dame rasen.

Der Circuit Gilles Villeneuve bietet erstklassige Sicht auf die Action auf der Strecke und ist nur einen Katzensprung von der pulsierenden Innenstadt Montreals entfernt. Die Kombination aus spannenden Rennen und der Nähe zu einer der lebendigsten Städte Nordamerikas macht dieses Event besonders attraktiv.

Montreal ist seit Jahren ein Fan-Favorit - zu recht!

Erinnert euch an Jenson Buttons beeindruckenden Sieg 2011 im längsten Rennen der Formel-1-Geschichte oder Robert Kubicas Rückkehr und Sieg nach seinem spektakulären Unfall im Jahr 2007.

Immer wieder für Zwischenfälle gut ist die Wall of Champions ausgangs der Schikane zur Zielgeraden. Beim Rennen 1999 krachten die Weltmeister Damon Hill, Michael Schumacher und Jacques Villeneuve alle in die Mauer.

Und im Jahr 2011 war die Wall of Champions die Quelle von nicht weniger als vier Unfällen in einer einzigen Session. Seitdem wurde sie aus Sicherheitsgründen überarbeitet, sorgt aber weiterhin für Chaos, vor allem bei den schnelleren Fahrern. Der Kanada GP ist also bekannt für seine nervenaufreibenden Wendungen und unvergesslichen Momente.

Die besten Tribünen am Circuit Gilles Villeneuve

Erlebt das Rennen hautnah von einer der besten Tribünen. Mit unserem Leitfaden findet ihr die optimale Sitzplätze für den Kanada GP 2025:

Übersicht der Tribünen des Circuit Gilles Villeneuve Foto: Motorsport Tickets

Grandstand 11 und 12: Diese Tribünen bieten spektakuläre Blicke auf die Senna-Kurve (Kurve 2), die für ihre dramatischen Zwischenfälle bekannt ist. Perfekt für Fans, die Action direkt zu Rennbeginn sehen wollen. Viele Fans behaupten, dass dies die besten Plätze der Strecke seien.

Circuit Gilles Villeneuve: Blick von der Tribüne 12 mit der Tribüne 11 auf der linken Seite Foto: Motorsport Tickets

Platine Grandstand:Die einzige überdachte Tribüne der Strecke und daher etwas teurer. Aber ideal, um vor Sonne und Regen geschützt zu sein. Sie bietet hervorragende Aussichten auf den Start/Ziel-Bereich und die erste Kurve. Sie hat echte Sitze anstatt Sitzbänke.

Main Grandstand (1): Die Haupttribüne ist ebenfalls eine der beliebtesten Optionen für diejenigen, die das volle Rennerlebnis suchen. Hier habt ihr Blick auf die Startaufstellung, die Boxenstopps, die Interviews nach dem Rennen und die Siegerehrung.

Blick auf die Haupttribüne von der Terrasse des Paddock Club Foto: Motorsport Tickets

Grandstand 15: Eine einzigartige Perspektive auf die zweite Haarnadelkurve, berüchtigt für riskante Überholmanöver und dramatische Szenen. Die Tribüne 15 befindet sich in der Mitte des Scheitelpunkts von Kurve 10, und von hier aus könnt ihr die Autos bei riskanten Überholmanöver beobachten. Kurve 10 hat den Ruf, eine Stelle für Unfälle zu sein (Kubica 2007).

Circuit Gilles Villeneuve: Blick von der Tribüne 15 auf die Haarnadelkurve Foto: Motorsport Tickets

Family Grandstand (33): Die Tribüne 33 ist der richtige Ort, wenn ihr den Großen Preis von Kanada mit eurer Familie besucht. Ihr habt Sicht auf die Kurven 6 und 7. In dieser mittelschnellen Schikane werden das Bremsen und das Beschleunigen auf die Probe gestellt und schwierige Überholmanöver versucht.

Grandstand 31: Hier rasen die Autos von Kurve 7 kommend auf euch zu. Ihr habt perfekte Sicht auf die Autos, wenn sie durch die Schikanen von Kurve 8 und 9 fahren. Kurve 8 ist ein manchmal ein Überholstelle.

Circuit Gilles Villeneuve: Blick von der Lance Stroll-Tribüne Foto: Motorsport Tickets

Lance Stroll Grandstand: Auf der ehemaligen Tribüne 24, die jetzt den Namen des Aston-Martin-Fahrers trägt, hat man den wohl besten Blick auf die Haarnadelkurve 10 und sich dort abspielende Überholmanöver. In der Regel ist diese Tribüne einer der lebhafteren Bereiche, wo einheimischen Fans lautstark mitfiebern.

Stehplätze und weitere Tipps

Für diejenigen unter euch, die Flexibilität schätzen und auf günstige Art und Weise die Atmosphäre und Festivalstimmung rund um das Rennen genießen wollen, sind allgemeine Eintrittskarten ("General Admission Tickets") für die Stehplatzbereiche eine gute Option. Die Stehplatzbereiche sind beliebt und füllen sich schnell, daher ist frühes Erscheinen ratsam. Die besten Plätze befinden sich um die Tribünen 15, 22, 24, 33 und 34.

Wenn ihr nicht das ganze Wochenende an einen Sitzplatz gebunden sein und die Freiheit haben möchtet, euch entlang der Rennstrecke zu bewegen, ist das die richtige Option für euch.

Sichert euch eure Tickets

Zögert nicht länger und bucht jetzt eure Kanada-Tickets 2025 auf Motorsport Tickets. Verpasst nicht die Chance, Teil dieses einzigartigen Erlebnisses zu sein und euren Traumurlaub 2025 perfekt zu machen.