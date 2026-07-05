Abflug ins Kiesbett: Heckflügel-Problem kostet Verstappen Podium

Max Verstappen ist beim Großen Preis von Großbritannien kurz vor Schluss am Ende der Hangar-Straight abgeflogen. Zu diesem Zeitpunkt lag der gestern immens frustrierte Red-Bull-Pilot auf Position drei und verlor somit einen möglichen Podestplatz. Auf die Frage, wie es zu diesem Ausfall kommen konnte, lautet seine Antwort bei Sky Sport F1:

"Wieder der Heckflügel, der nicht ganz geschlossen war", so seine Worte. Bereits im Qualifying zum Grand Prix von Österreich hatte der viermalige Weltmeister mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen. "Und ja, das kann natürlich nicht sein."

Gegenüber unserem Schwesterportal Motorsport.com erklärt Verstappen den Vorfall ein wenig genauer: "Es war so wie in Österreich, aber es war ein etwas anderes Problem, sagen wir es so."

"Allerdings", so Verstappen, "war das Ergebnis dasselbe. Wenn du in die Kurve einlenkst, dann macht der Heckflügel nicht richtig zu. Dadurch verlierst du viel Downforce und drehst dich von der Strecke."

Auf der Hangar-Straight schalteten die Boliden dieses Jahr in den sogenannten Straight-Mode. Dadurch werden Front- und Heckflügel umgeklappt, was bei Red Bull und Ferrari nicht zuletzt zu den sogenannten Macarena-Flügeln geführt hat. Verstappen beschreibt den Moment, in dem der Flügel vom Straight-Mode wieder in den Corner-Mode schaltet. Hier verliert das Auto Abtrieb und wird laut dem 71-fachen Grand-Prix-Sieger instabil.

Laut Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies versteht man zwar, wo das Problem in Österreich lag, doch Details möchte man bislang nicht preisgeben. "Laut ersten Analysen war das heute ein anderes Versagen", so seine Aussage gegenüber Motorsport.com.

Am Funk war Verstappen nach dem Ausfall äußerst wütend. "Irgendwann wird das einfach super gefährlich", erklärt der Red-Bull-Pilot nach der Session. "Du hättest dir da zweimal wirklich wehtun können. Ich hätte in Österreich Glück, und ich hatte hier Glück. Deswegen hast du es einfach irgendwann satt."

Schon vor dem DNF war das Wochenende des 28-Jährigen alles andere als reibungslos verlaufen. Nach P3 im Qualifying zum Sprint fiel Verstappen in eben diesem Stück für Stück zurück ins Mittelfeld und kam als Sechster ins Ziel. Im Qualifying zum Grand Prix hatte der Red-Bull-Pilot dann mit Problemen an der Power-Unit zu kämpfen und verlor folglich das Duell gegen seinen Teamkollegen Isack Hadjar.

Auch das verlorene Podium ordnet Verstappen nach dem Rennen dementsprechend ein: "Selbst wenn wir heute auf dem Podium gestanden hätten ... "

"Du würdest es natürlich mitnehmen", so Verstappen, "aber es wäre nicht verdient gewesen. Die harten Reifen waren wirklich langsam. Ich weiß auch nicht, wie George Lewis so lange hinter sich halten konnte. Aber das gesamte Wochenende über war meine Balance fürchterlich."

"Ich hatte im Vergleich zum Auto gegenüber in der Garage keinen Topspeed. Und im Rennen war es dann genauso, was ich vorher schon prognostiziert hatte."

Verstappen hatte bereits nach dem Qualifying gefordert, mit Änderungen am Auto in den Grand Prix zu starten und das Parc ferme zu brechen. Der Rennstall aus Milton Keynes folgte diesem Wunsch allerdings nicht und der viermalige Weltmeister startete das Rennen von Position sieben.

Auf die Frage von Viaplay, wieso man sich zu diesem Schritt entschlossen hatte, antwortet Verstappen: "Das müsst ihr das Team fragen."

"Wir müssen uns bei ihm entschuldigen", erklärt Mekies nach dem Rennen bei Sky Sport F1. Nicht nur das Zuverlässigkeitsproblem an sich, sondern vor allem der Umstand, dass Verstappen nach seinem Crash im Kiesbett stand, sorgte beim Teamchef für Sorgenfalten.

Nach dem Rennen wirkt der Red-Bull-Pilot dabei nicht allzu gesprächsbereit. Auf die Frage von Viaplay, ob man Verstappen vor dem Grand Prix in Spa mit dem Management des Teams sprechen würde, lautet seine Antwort: "Ehrlich gesagt möchte ich damit für eine ganze Weile nichts zu tun haben."