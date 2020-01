Abiteboul: Esteban Ocon bringt "neue Energie" zu Renault

Renault-Teamchef Cyril Abiteboul glaubt, dass mit der Verpflichtung von Esteban Ocon für die Formel-1-Saison 2020 "neue Energie" in die Mannschaft kommen wird. Nachdem er in der vergangenen Saison als Mercedes-Simulatorfahrer am Streckenrand stand, löst der Franzose in diesem Jahr Nico Hülkenberg ab.

Seine Formel-1-Karriere begann Ocon, der zuletzt 2018 bei Racing Point/Force India fuhr, als junger Renault-Pilot. Abiteboul setzt große Erwartungen in ihn. "Das ist eine andere Dynamik", sagt er gegenüber 'Motorsport.com'.

"Er wird uns auf eine andere Art und Weise antreiben, eine neue Energie, eine neue Aggressivität mitbringen, und das im positiven Sinne. Bedingt durch die Zusammenarbeit mit Mercedes kommt er mit anderen Erfahrungen. Das ist also gut, aber am Ende des Tages müssen wir vor allem auch das Rennauto verbessern", weiß Abiteboul.

Im Vergleich zur Ankunft von Daniel Ricciardo, der 2019 von Red Bull zu Renault wechselte, sieht der Teamchef Unterschiede. Die Entscheidung des Australiers, auf ein Siegerauto zu verzichten, weckte damals Erwartungen und wurde gleichzeitig als Rückschritt gewertet. Abiteboul erinnert sich, was das auch für Renault bedeutete.

"Ich lobe das, wozu Daniel das Team gebracht hat. Aber indem er uns beigetreten ist, wurden wir mit den Erwartungen, die in den Medien entstanden sind, unter Druck gesetzt. Es ist das, was wir wollten, aber de facto hat er eine riesige Erwartungshaltung geschaffen, die weit über dem lag, was wir versprochen haben", so der Franzose.

"Und indem er das tat, führte es zu einer Reaktion des Teams, als wir sahen, dass wir nicht auf dem erforderlichen Niveau waren." Abiteboul ist jedoch zuversichtlich, dass es mit Ocon anders sein und zu einer Aufwärtsdynamik kommen wird.

Der Renault-Teamchef weiß: "Er befindet sich noch in der Aufbauphase. Zunächst einmal kehrt er wieder in den Rennsport zurück, was eine gute Nachricht ist. Hoffentlich wird er ein besseres Auto haben als das, was er beim letzten Mal fuhr." Und so auch bessere Ergebnisse als in seinem vorherigen Team erzielen können.

Mit Bildmaterial von LAT.