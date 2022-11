Absage des Russland-GP spürbar: Formel 1 trotzdem mit Umsatzwachstum

Audio-Player laden

Die finanzielle Leistung der Formel 1 hat sich im dritten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr weiter verbessert, da die Auswirkungen von COVID-19 abklingen. Die Veränderung war jedoch nicht so dramatisch wie in den vorangegangenen Quartalen.

Die Einnahmen in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 waren nicht mehr so stark von der Pandemie betroffen waren, nachdem die Besucherzahlen der Rennen im vergangenen Jahr wieder auf ein normales Niveau zurückkehrten und der lukrative Paddock Club wieder in Schwung kam.

Die Gesamteinnahmen der Formel 1 stiegen im dritten Quartal von Juli bis September 2021 von 668 Millionen Dollar um sieben Prozent auf 715 Millionen Dollar im Jahr 2022, obwohl das Betriebsergebnis aufgrund gestiegener Kosten nur von 80 auf 82 Millionen Dollar anstieg. Die zehn Formel-1-Teams teilten sich Zahlungen in Höhe von 370 Millionen Dollar, gegenüber 338 Millionen im Jahr 2021.

Die Zeiträume Juli bis September 2021 und 2022 bieten einen ziemlich genauen Vergleich, da beide sieben Rennen umfassten. Sechs Veranstaltungen waren in beiden Saisons gleich, wobei der größte Unterschied darin bestand, dass im ersten Jahr der lukrativere Grand Prix von Russland stattfand, während Frankreich 2022 in den gleichen Zeitraum fiel.

Wie die Formel 1 das Russland-Aus kompensieren konnte

Aufgrund dieser Änderung waren die Einnahmen aus der Rennpromotion leicht rückläufig, was jedoch durch einen Anstieg der Einnahmen aus Übertragungen und Sponsoring ausgeglichen wurde.

Zur Erläuterung der Zahlen merkt die Formel 1 an: "Die Ergebnisse der Formel 1 im Jahr 2022 werden nicht durch Kapazitätsbeschränkungen beeinträchtigt, und in den ersten neun Monaten der Saison 2022 hat die Formel 1 ein starkes Wachstum der Zuschauerzahlen auf den Tribünen und im Paddock Club verzeichnet."

"Die primären Formel-1-Einnahmen stiegen im dritten Quartal mit Zuwächsen bei den Medienrechten und dem Sponsoring, was teilweise durch einen Rückgang der Einnahmen aus der Rennpromotion ausgeglichen wurde."

"Die Einnahmen aus der Rennpromotion sanken aufgrund geringerer Gebühren, die durch die unterschiedliche Zusammensetzung der Veranstaltungen erzielt wurden, wobei im Vorjahreszeitraum ein zusätzliches Rennen außerhalb Europas stattfand."

"Die sonstigen Formel-1-Einnahmen stiegen im dritten Quartal vor allem aufgrund höherer Hospitality-Einnahmen aus dem Paddock Club, der im dritten Quartal 2022 bei einem zusätzlichen Rennen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum betrieben wurde und im bisherigen Jahresverlauf eine Rekordbesucherzahl verzeichnete."

Liberty Media mit höheren Kosten für Rahmenserien

Zur Erklärung des Gesamtanstiegs der Kosten im Vergleich zu 2021 sagt die Formel 1: "Die Kosten stiegen im dritten Quartal aufgrund der Kosten für die höhere Hospitality-Besucherzahl im Paddock Club und einer zusätzlichen Veranstaltung im Paddock Club im Vergleich zum Vorjahreszeitraum."

"Darüber hinaus stiegen die sonstigen Kosten der Formel-1-Einnahmen aufgrund höherer Provisionen und Kosten für die Betreuung von Partnern im Zusammenhang mit den primären Formel-1-Einnahmenströmen und höheren Kosten im Zusammenhang mit der Formel 2 und der Formel 3. Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten stiegen im dritten Quartal aufgrund höherer Personal- und IT-Kosten sowie höherer Rechts- und sonstiger Beratungskosten."

F1-CEO Domenicali: Frühe Titelentscheidung hat keinen Einfluss auf das Geschäft

Formel-1-CEO Stefano Domenicali wies während der Saison bereits mehrmals darauf hin, dass der fehlende Titelkampf keine Auswirkung auf das Geschäft der Formel 1 hatte und die letzten beiden Rennen in Brasilien und Abu Dhabi dadurch auch nicht beeinträchtigt werden.

Im krassen Gegensatz zum letztjährigen Thriller mit einer WM-Entscheidung in der allerletzten Runde der Saison in Abu Dhabi, sicherte sich Max Verstappen 2022 in Suzuka bereits vier Runden vor Schluss die Weltmeisterschaft, während sein Red Bull-Team beim darauffolgenden Rennen in den USA die Konstrukteurswertung gewann.

Domenicali: Neue Regeln werden sich noch bezahlt machen

"Wir sehen überhaupt kein Risiko", sagt er in einem Telefonat mit Wall-Street-Analysten auf die Frage, ob das Fehlen eines Titelkampfes schlecht für die Finanzen der Formel 1 sei. "Und vor allem haben wir das letzte Rennen mit ausverkauften Tickets, und die Zahlen sind wirklich gut. Die Aufmerksamkeit wird natürlich auf andere Kämpfe verlagert, um die sportliche Perspektive zu wahren. Das ist also ein Teil des Rennsports."

"Und ich möchte hinzufügen, dass wir die Auswirkungen, die die Änderung des Reglements in diesem Jahr mit sich gebracht hat, absolut positiv sehen. Und wir können die Tatsache nicht kommentieren, dass ein Team, in diesem Fall Red Bull, oder Max Verstappen einen unglaublichen Job gemacht haben. Vielleicht haben einige andere Teams nicht die richtigen Chancen ergriffen."

"Aber was wir auf der Strecke gesehen haben, waren Rad-an-Rad-Kämpfe. Das war es, was wir wollten. Und ich bin absolut zuversichtlich, dass der Kampf auf der Strecke im nächsten Jahr bis zum Ende des Kalenders ankommen wird. Und wie Sie sehen werden, werden die letzten Rennen auf der sportlichen Seite sehr viel Aufmerksamkeit erregen."

"Es gibt einen Kampf um die Plätze, der auch aus Sicht der Teams mit ihrer finanziellen Position und der finanziellen Belohnung im Falle einer Platzierung zu tun hat. Daher denke ich, dass es auch in Brasilien und Abu Dhabi ein großes Interesse geben wird, ohne Probleme."

Domenicali: Rezession wird Saison 2023 nicht beeinflussen

Domenicali wies auch Andeutungen zurück, wonach sich die wirtschaftlichen Probleme in Europa auf die Ticketverkäufe und damit auf die Einnahmen der Formel 1 im Jahr 2023 auswirken könnten. "Zunächst einmal können wir als Weltmeisterschaft das Risiko einer solchen Situation auf die ganze Welt verteilen", sagt er.

"Andererseits wird die Tatsache, dass wir langfristige Verträge haben, das Risiko verringern. Ich kann Ihnen mitteilen, dass wir bereits eine unglaubliche Anzahl von Voranmeldungen für den Kartenverkauf im nächsten Jahr verzeichnen können. Das ist also ein gutes Zeichen, das wir vor allem in Europa sehen, wo ich lebe und wo die Rezession ganz klar zu spüren ist."

"Aber ich denke, dass die Art und Weise, wie wir strukturiert sind, die Art und Weise, wie wir die Geschäfte gemacht haben, es uns ermöglichen wird, in dieser Richtung voranzukommen. Daher würde ich sagen, dass die derzeitige Situation uns zuversichtlich stimmt. Natürlich beobachten wir die Entwicklung, aber so sieht es heute aus", sagt der Formel-1-CEO.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.