"Abschied" nach 36 Jahren: Josef Leberer wird Botschafter von Sauber

Nach 36 Jahren endet die Zeit von einer echten Formel-1-Legende, die nie wirklich im Rampenlicht stand: Physiotherapeut Josef Leberer macht Schluss und wird ab dem 1. Januar 2024 neuer Botschafter von Sauber Motorsport.

Der Österreicher ist allen im Formel-1-Paddock ein Begriff und seit 1988 eine Institution in der Königsklasse. Leberer arbeitete mit den großen Namen in dem Sport zusammen: Ayrton Senna, Alain Prost, Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel - und nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi geht eine Ära zu Ende.

"Die Formel 1 ist seit 36 Jahren mein Leben und Sauber seit 27 Jahren mein Zuhause", sagt Leberer. "Ich habe viel mit dem Team erlebt und freue mich auf dieses neue Kapitel in meiner Beziehung zum Team - und in meinem Leben."

"Als Botschafter von Sauber Motorsport hoffe ich, dass ich die Leidenschaft zeigen kann, die mich während meiner gesamten Karriere angetrieben hat, und dass ich die unglaublichen Geschichten zum Leben erwecken kann, die ich in so vielen Jahren in der Formel 1 miterlebt habe."

So sieht die neue Rolle von Leberer aus

In seiner neuen Rolle als Botschafter soll Leberer unter anderem das Gesicht der Kampagnen sein, "die das Erbe und das Vermächtnis von Sauber hervorheben, während das Team sich auf seine Zukunft zubewegt", teilt das Team mit.

Mit seiner Erfahrung und seinen intimen Kenntnissen soll der Österreicher, "einen einzigartigen Einblick in die Formel 1 im Laufe der Jahrzehnte, in die Arbeit mit ihren größten Stars und in die menschliche Leistung von Fahrern und Crew geben".

Leberer begann seine Formel-1-Karriere an der Seite von Ayrton Senna Foto: Motorsport Images

Sauber teilt mit: "Als Mann mit einer Million Geschichten wird Leberer sein Fachwissen den Teampartnern und Fans zur Verfügung stellen, um einen Einblick in unseren Sport zu geben und so etwas wie eine Zeitkapsel längst vergangener Epochen zu bieten - für die kommenden Jahre."

Leberer: "Ich möchte zeigen, worum es in diesem Sport wirklich geht, und hoffentlich neue Generationen von Fans dazu inspirieren, sich für einen Sport zu engagieren, der mir alles bedeutet hat und immer noch bedeutet."

Alunni Bravi: "Legende des Sports"

Leberer war 1988 in die Formel 1 gekommen und hatte als Physiotherapeut von Ayrton Senna, den er bis 1994 begleitete, einen Anteil an der dominanten McLaren-Ära und den drei Weltmeistertiteln des Brasilianers. 1997 wechselte er zu Sauber nach Hinwil, wo er bis heute an der körperlichen und mentalen Fitness der Fahrer arbeitet.

"Josef ist eine Legende des Sports, ein Beispiel für Engagement und Fachwissen, das mehr als drei Jahrzehnte Formel 1 überdauert hat - eine der Figuren, die unser Sport feiern sollte", betont Teamrepräsentant Alessandro Alunni Bravi.

Der Österreicher kümmert sich seit Jahren um die Fahrerbelange bei Sauber Foto: Sauber

"Er ist mehr als nur ein Trainer, er hat an einigen der historischsten Momente des Motorsports mitgewirkt und verkörpert das Vermächtnis und das Erbe der Formel 1."

"In seiner Funktion und durch seine persönliche Art war Josef nie jemand, der die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit suchte: Ein solcher Wissensschatz verdient es jedoch, mit der Welt geteilt zu werden, und ich hoffe, dass er seine neue Rolle als Botschafter von Sauber Motorsport nutzen kann, um diese Geschichten ans Licht zu bringen und sie mit unseren Partnern und Fans zu teilen."

Mit Bildmaterial von Sutton.