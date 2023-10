Abschlusstraining: Wird jetzt Albon zum Verstappen-Herausforderer?

Max Verstappen hat sich im dritten Freien Training zum Grand Prix von Mexiko in 1:17.887 Minuten die Bestzeit gesichert. Die große Überraschung der Session war aber Williams-Pilot Alexander Albon, der seine starke Leistung vom Freitag mit dem zweiten Platz bestätigte. 0,070 Sekunden hinter Verstappen, aber 0,069 Sekunden vor Sergio Perez im zweiten Red Bull.

Die beiden Mercedes-Piloten fuhren ihre Bestzeiten auf weichen Reifen relativ früh in der Session, und nach den beiden Runs lagen 0,274 Sekunden zwischen George Russell (4.) und Lewis Hamilton (10.). Und das, obwohl Russell am Freitag das erste Training ausgelassen hatte, damit Mercedes-Junior Frederik Vesti fahren konnte.

Anschließend rätselte Hamilton, wo er die Zeit verliert. Laut Renningenieur zwischen den Kurven 4 und 5, im mittleren Geschwindigkeitsbereich. Und dazu noch fünf Hundertstelsekunden am Ausgang von Kurve 6, wo Russell früher ans Gas geht. Als sich der siebenmalige Weltmeister nach seinen Defiziten erkundigte, hörte sich seine Stimme ratlos an.

Carlos Sainz (Ferrari/+1,406) belegte den 15. Platz. Er drehte sich beim Versuch, mit weichen Reifen eine persönliche Bestzeit zu setzen, weil er in einer Rechts-Links-Kombination von Lance Stroll im Aston Martin irritiert wurde.

"Dieser Kerl, ehrlich! Dieser Kerl. Wenn das keine Strafe ist! Das kann er im Training nicht machen. Sehr gefährlich, was er da gemacht hat", regte sich Sainz am Boxenfunk auf. Stroll funkte viel gelassener: "Sainz hat sich gedreht. Aber ich bin ihm aus dem Weg gegangen." Ein Zwischenfall, der jetzt von den Rennkommissaren untersucht wird.

McLaren, am Freitag in den Longruns besonders stark unterwegs, belegte die Positionen 5 (Oscar Piastri) und 8 (Lando Norris); Valtteri Bottas (Alfa Romeo) wurde Sechster, vor Yuki Tsunoda (AlphaTauri). Und Nico Hülkenberg (Haas) sicherte sich mit 1,433 Sekunden Rückstand den 16. Platz.

