Achter Titel von Hamilton? Stewart winkt ab: "Diesen Hunger hat Lewis nicht"

Warum hat sich Lewis Hamilton im hohen Sportleralter von 38 Jahren nochmal dazu entschieden, zwei weitere Jahre Formel 1 zu fahren? Als Hauptgrund sehen viele den Hunger, endlich den ihm 2021 so knapp verwehrten achten WM-Titel einzufahren.

Doch jetzt meldet sich ein ehemaliger Formel-1-Weltmeister zu Wort und zweifelt stark daran, dass Hamilton dieser Coup zum Abschluss der Karriere noch einmal gelingt. Jackie Stewart ist sich sogar ziemlich sicher, dass 2021 die finale Chance vergeben wurde.

"Lewis ist einer der Besten, die je in der Formel 1 gefahren sind. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass er im vergangenen Jahrzehnt mit Mercedes für ein Team an den Start gegangen ist, das quasi außer Konkurrenz gefahren ist. Lewis hatte in dieser Zeit nur einen echten Konkurrenten: seinen jeweiligen Teamkollegen - seinen Teamkollegen", erklärt Stewart im Interview mit iild#i.

"Bis auf 2016 ging er immer als Sieger aus dem Duell hervor. Und dann hat er gegen Nico Rosberg verloren. Mit Verlaub: ein guter Fahrer, aber nicht der talentierteste der Welt. Aber Rosberg war halt hungrig, hatte den unbedingten Willen, Weltmeister zu werden. Diesen Hunger hat Lewis nicht mehr", vergleicht Stewart die Situation von damals mit heute.

Die Gemengelage sieht seit der Saison 2022 gänzlich anders aus. Mercedes verpasste es, unter dem neuen Reglement ein Auto zu bauen, mit dem Hamilton um Siege kämpfen konnte. Das oblag zunächst nur Red Bull und Ferrari, mittlerweile dominiert der Energydrink-Hersteller mit Max Verstappen nach Belieben.

"Deswegen - und wegen des nicht mehr ganz so starken Autos - hat er ernsthafte Probleme. Das hängt also auch von Mercedes ab", meint der dreimalige Weltmeister und äußert starke Zweifel an einem Happy End mit achtem Titel: "Es ist nicht unmöglich, aber ich glaube trotzdem nicht, dass er es schaffen wird."

Dass Stewarts Prognosen zutreffend sind, zeigt ein fast zehn Jahre altes Gespräch mit dem Boulevardmagazin. Dort meinte Stewart im Zuge des bekannt gewordenen Wechsels von Sebastian Vettel zu Ferrari Ende 2014, dass der Deutsche mit der Scuderia nie Weltmeister werden würde. Auch ihm fehle der unbedingte Wille, das noch einmal zu schaffen. Er sollte Recht behalten.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.