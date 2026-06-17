ADUO: Warum Red Bull eine Überprüfung der FIA angefordert hat

Die Handhabung der ersten ADUO-Periode, die die Formel-1-Rennen bis zum Großen Preis von Kanada umfasste, dominiert weiterhin die Diskussionen im Paddock. Die FIA informierte alle Hersteller in Monaco über die Ergebnisse, eine öffentliche Bekanntgabe steht jedoch noch aus.

Der Grund dafür ist, dass ein Hersteller - logischerweise Red Bull Ford Powertrains - mit dem ersten Ergebnis äußerst unzufrieden ist und die FIA um zusätzliche Überprüfungen gebeten hat. Dieser Prozess ist in erster Linie eine sachliche Verifizierung, um sicherzustellen, dass alle verwendeten Sensoren und Datenpunkte korrekt sind.

Das eigentliche Problem scheint jedoch tiefer zu liegen, insbesondere in der Art und Weise, wie das ADUO-System konzipiert wurde. Die Messungen basieren ausschließlich auf dem Verbrennungsmotor, während die Entwicklungsmöglichkeiten, die Herstellern nach der ADUO-Einstufung zur Verfügung stehen, deutlich weiter gehen.

Die Token können auch für Komponenten wie die Batterie und die MGU-K verwendet werden. Das ist jedoch nicht Red Bulls Hauptanliegen, wie Mekies gegenüber Motorsport-Total.com erklärt.

"Nein, wir sind völlig damit einverstanden, dass die Regeln vorsehen, nur zu versuchen, die Hackordnung der ICE-Leistung abzuschätzen. Damit sind wir vollkommen einverstanden. Darauf haben wir uns alle geeinigt, und wir glauben nicht, dass das das Problem ist", so der Red-Bull-Teamchef nach dem Großen Preis von Barcelona.

Wenn Mekies sagt, dass sich alle darauf geeinigt haben, bezieht sich der Franzose auf Diskussionen im Frühjahr 2025. FIA-Formelsportdirektor Nikolas Tombazis erklärte, dass er offen dafür gewesen wäre, die Parameter etwas komplexer zu gestalten.

Alle Teams und Hersteller hätten sich jedoch darauf geeinigt, die Messungen so einfach wie möglich zu halten - also ausschließlich die Leistung des Verbrennungsmotors zu betrachten.

Zeigen Ergebnisse auf der Strecke das wahre Bild?

Red Bull möchte vor allem ein besseres Verständnis der Daten erhalten, auf deren Basis die FIA diese erste Rangliste erstellt hat - mit Red Bull an der Spitze, Mercedes mit einer Upgrade-Möglichkeit sowie Ferrari, Audi und Honda mit jeweils zwei.

"Wir möchten auf jeden Fall eine vertiefte Diskussion führen, weil wir kein einziges Datenbeispiel sehen, das darauf hindeutet, dass wir einen Vorteil gegenüber unseren Freunden bei Mercedes haben", so Mekies.

Sollten die FIA-Ergebnisse unverändert bleiben, könnte sich Red Bull in einer schwierigen Lage wiederfinden. Mercedes könnte theoretisch entscheiden, seinen Token erst nach den nächsten ADUO-Bewertungen einzusetzen oder ihn im elektrischen Bereich der Powerunit zu verwenden.

Das könnte Red Bull an der Spitze der Rangliste halten. Mekies ist sich dieser Möglichkeit bewusst, weshalb er sicherstellen möchte, dass die Zahlen der FIA korrekt sind, bevor eine endgültige Entscheidung mit potenziell weitreichenden Konsequenzen getroffen wird.

"Man braucht ein extrem hohes Maß an Sicherheit bei der Bewertung der ICE-Hackordnung, um das richtige Vertrauen zu haben, diese [Upgrades] dem dominierenden Team zuzuschreiben und nicht dem Team, das das dominierende Team verfolgt", erklärt Mekies.

"Vor allem, wenn man relative Leistungsschwankungen von Strecke zu Strecke sieht, die perfekt mit der Sensitivität der ICE-Leistung übereinstimmen", so Mekies. Red Bull betont, dass die eigene Einschätzung offenbar mit den Ergebnissen auf der Strecke übereinstimmt.

"Man fährt nach Kanada, hohe ICE-Leistungssensitivität, wir qualifizieren uns auf Platz sechs. Man fährt nach Monaco, geringe ICE-Leistungssensitivität, wir sind nur rund 0,04 Sekunden von der Pole entfernt. Man fährt nach Barcelona, wieder hohe ICE-Leistungssensitivität, und qualifiziert sich erneut auf Platz sechs."

"Wir sehen kein einziges Datenbeispiel, in dem wir uns höher einschätzen als die Konkurrenz - geschweige denn konstant über ihnen liegen", stellt Mekies klar.