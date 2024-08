Änderungen in Monza sorgen für Diskussionen in Fahrer-WhatsApp-Gruppe

In der privaten WhatsApp-Gruppe der Formel-1-Fahrer kam es am Donnerstag aus Frustration über die Streckenänderungen in Monza zu lebhaften Diskussionen. Als der Umfang der Änderungen an den Randsteinen auf dem historischen Autodromo klar wurde, waren sich die Fahrer einig, dass die neuen flachen Designs ein Rückschritt sind.

Noch ärgerlicher war für sie jedoch die Tatsache, dass sie über die Grand Prix Drivers Association (GPDA) im Vorfeld nicht konsultiert worden waren und somit keinen Einfluss auf die Änderungen hatten.

Stattdessen haben die Verantwortlichen in Monza im Alleingang Änderungen am historischen Austragungsort vorgenommen, die den Charakter der Strecke völlig verändern werden - und zwar nicht in einer Weise, die die Fahrer für besser halten.

Der GPDA-Vorsitzende Alexander Wurz verrät, dass es den ganzen Donnerstag über Diskussionen in der WhatsApp-Gruppe der Fahrer gegeben habe, und dass man allgemein der Meinung sei, dass ein Großteil der Herausforderung Monza verloren gegangen sei.

"Ja, wir haben heute in unserer Chat-Gruppe über die Änderungen diskutiert", sagt er gegenüber der globalen Edition von Motorsport.com

und erklärt: "Obwohl ich das neue Randstein-Layout in Monza nicht gefahren bin, war die alte Situation in Kurven wie Ascari eine lohnende Präzisionsarbeit für die Fahrer."

Randsteine waren "wesentlicher Bestandteil des Charakters"

"Als Streckendesigner hätte ich kein Geld angenommen, um diese Randsteine zu ändern. Sie erschienen mir nicht gefährlich und waren ein wesentlicher Bestandteil des Charakters der Strecke", betont Wurz.

"Okay, es ist für alle gleich, aber es ist nicht die erste Strecke, die ihren Charakter verloren hat, als sie auf Standard-Kerbs umstieg. Das Gleiche passierte in Brasilien, das seine eigenen Tricks mit den Randsteinen hatte", erklärt der Österreicher.

Obwohl die hohen Randsteine in Monza in der Vergangenheit für einige Kontroversen und Zwischenfälle gesorgt haben, sind sich die Fahrer einig, dass es keine gute Entscheidung ist, sie durch flachere Randsteine zu ersetzen.

Das liegt daran, dass die bisherigen Randsteine einen ganz eigenen Charakter hatten, der insbesondere die Ascari-Schikane zu einer ordentlichen Herausforderung machte.

Wurz dazu: "Es ist schwer zu erklären, aber der einzigartige Randstein in Monza bedeutete, dass nur ein paar Millimeter Unterschied in der Platzierung des Autos bedeutete, dass man unter- oder übersteuerte, weil die kleine Wasserablaufrinne den Vorderreifen packte oder nicht."

"Als Fahrer hat man damit gespielt, und es war cool, das zu schaffen. Es passte zur Strecke in Monza mit ihrem Stil, ihrer Natur und ihrem einzigartigen Charakter", trauert Wurz der alten Lösung nach.