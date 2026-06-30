Aero-Handicap: Ferrari darf jetzt zehn Prozent weniger entwickeln

Der 21. Juni ist ein wichtiges Datum in der Formel-1-Saison 2026, obwohl er kein Renntag war. Der Montag vor dem Österreich-Grand-Prix ist deshalb entscheidend, weil an diesem Tag eine Zwischenbilanz gezogen wird in der Konstrukteurswertung - und anhand dieser Zwischenbilanz werden die Aerodynamik-Handicaps für die zweite Saisonhälfte 2026 vergeben.

So ist das schon seit 2021: Das damals eingeführte Handicap-System sieht vor, dass besser platzierte Formel-1-Teams weniger Entwicklungszeit erhalten als schlechter platzierte Teams. Konkret: Teams auf den Positionen eins bis sechs in der Konstrukteurswertung erhalten einen Abzug, Teams ab Platz acht einen Zuschlag. Einzig das siebtplatzierte Team steht bei hundert Prozent.

Das bedeutet analog zur aktuellen Gesamtwertung: Mercedes als WM-Tabellenführer wird in der zweiten Saisonhälfte am meisten bei der Entwicklungsarbeit eingeschränkt. Aston Martin als derzeitiges Schlusslicht wiederum profitiert am meisten.

Wer am meisten profitiert

Williams zählt gemeinsam mit Aston Martin zu den Teams, die vom ersten auf das zweite Halbjahr den größten "Absturz" in der Handicap-Wertung hingelegt haben: Diese Rennställe hatten die Saison 2025 auf den WM-Positionen fünf und sieben beendet und liegen jetzt auf den Positionen acht und zehn - also weit hinten.

Das wirkt sich jedoch positiv auf die Entwicklungszeit aus: Williams wechselt von 90 auf 105 Prozent Entwicklungszeit, Aston Martin von 100 auf 115. McLaren bekam als amtierender Konstrukteursweltmeister bisher die geringste Entwicklungszeit zugesprochen (70 Prozent), darf durch seinen Absturz auf Rang drei aber nun auf 80 Prozent aufstocken.

Und weil Red Bull nicht mehr Dritter ist, sondern Vierter, erhält es im zweiten Halbjahr ein Entwicklungsplus von fünf Prozent.

Welche Teams stärker eingeschränkt werden

Den größten Sprung in die andere Richtung macht Alpine: Nach dem letzten WM-Rang im Vorjahr steht das französische Team jetzt auf dem fünften WM-Zwischenrang und muss sich daher bei der Entwicklungsarbeit deutlich einschränken - statt 115 Prozent gibt es im zweiten Halbjahr nur noch 90 Prozent der Zeit im Windkanal.

Zu den weiteren Aufsteigern im Feld zählen neben Ferrari (von P4 auf P2) auch Mercedes (von P2 auf P1) und Haas (von P8 auf P7).

Unverändert ist hingegen die Zuteilung für Audi. Die Deutschen hatten das Kontingent für Rang neun von Sauber übernommen und liegen auch nach der ersten Saisonhälfte dort. Auch für die Racing Bulls und Neueinsteiger Cadillac gibt es keine neuen Werte.

Die nächste Neujustierung der Aero-Handicaps erfolgt dann anhand der finalen WM-Tabelle 2026 (Stichtag: 31. Dezember 2026) für das erste Halbjahr 2027 und gilt ab dem 1. Januar.

Erklärt: Was das Aero-Handicap konkret bedeutet

Die Handicap-Regeln gelten in der Formel 1 sowohl für die Entwicklung im Windkanal als auch für die digitale Entwicklung am Computer, und dafür haben die Verantwortlichen verschiedene Kennzahlen festgelegt.

Hundert Prozent entsprechen demnach 320 Windkanal-Versuchen (zu Englisch: Runs). Dabei darf 80 Stunden lang das Gebläse verwendet werden und ein Team kann bis zu 400 Stunden im Windkanal verbringen.

Ebenfalls bei hundert Prozent kann ein Formel-1-Team 2.000 Berechnungen mit digitalen 3D-Modellen erstellen und darf dabei - vereinfacht ausgedrückt - bis zu sechs Millionen Rechenstunden aufwenden.

Ausgehend von diesen Hundert-Prozent-Werten berechnen sich die individuellen Handicaps aller Teams.