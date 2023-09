"Jetzt sind wir am Arsch!": Hamilton erklärt Funk-Beschwerde

Dass er nach 27 Runden schon zum Boxenstopp kommen sollte, hatte Lewis Hamilton beim Formel-1-Rennen von Monza nicht verstanden. Der Mercedes-Pilot war als einer von nur drei Piloten auf harten Reifen gestartet, holte sich aber bereits nach 27 von 51 Runden die Mediums ab und war über diese Entscheidung mächtig verwundert.

"Ah, Shit", kommentierte er die Strategie nach seinem Boxenstopp und meckerte: "Wir müssen auf diesem verdammten Reifen ganz schön lange fahren." Wenig später legte er am Funk noch einmal nach: "Jetzt sind wir am Arsch, weil ich nicht weiß, wie diese Reifen halten sollen."

Doch sein Renningenieur Peter Bonnington beruhigte ihn: "Andere sind auf dem Medium-Reifen auch so weit gekommen", sagte er.

24 Runden musste Hamilton auf dem Reifen verbringen, und mit Alpines Esteban Ocon hatte genau ein Fahrer, der auf Mediums gestartet war, erst nach 24 Runden seinen Boxenstopp eingelegt. Oscar Piastri (McLaren) war nach 23 Runden zum Reifenwechsel gekommen. Auf der anderen Seite war Valtteri Bottas (Alfa Romeo) schon zwei Runden vor Hamilton von Hard auf Medium gewechselt.

Nach dem Rennen spielt Hamilton seine Aussagen allerdings herunter: "Ich war nicht sauer. Ich sollte nur eigentlich bis Runde 35 kommen, und die Pace fühlte sich zu dem Zeitpunkt nicht besonders an, aber dann haben sie mich reingeholt", erklärt er.

Schnelle Meinungsänderung

Der Brite war verwirrt, dass Mercedes seine Meinung so plötzlich geändert zu haben schien, denn noch in der Runde zuvor wurde ihm am Funk gesagt, dass er immer noch in Richtung Zielrunde unterwegs sei. "Und plötzlich haben sie mich reingeholt, von daher war ich ein wenig verwirrt, das ist alles", sagt er.

"Und dann war ich definitiv besorgt, dass ich es vielleicht nicht bis zum Ende schaffe", so Hamilton.

Er lag zu dem Zeitpunkt nur auf Position zehn hinter Fernando Alonso (Aston Martin) und hatte bereits sechs Sekunden Rückstand auf die beiden McLaren. "Der Abstand war riesig, und ich bin hinter einen Aston gefallen, von daher wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, wie meine Richtung aussehen würde."

Doch am Ende wurde für Hamilton noch alles halbwegs versöhnlich. Zwar kollidierte er mit Oscar Piastri und bekam eine Fünf-Sekunden-Strafe, doch die hatte schlussendlich keine Auswirkungen, und weil er an Alonso, den beiden McLaren und Alexander Albon vorbeikam, wurde es für ihn noch ein sechster Platz.

Hamilton sehnt W15 herbei

"Die Rennen laufen ziemlich gut für mich. Ich muss mich nur im Qualifying verbessern, dann ist es kein so schwieriger Tag", sagt er und sehnt schon den W15 herbei.

"Ich muss einfach mit dem Auto leben, das wir im Moment haben. Heute ist es das drittschnellste Auto, und das ist natürlich für uns alle schmerzhaft. Wir wünschten, wir wären schneller. Aber wir zählen einfach die Tage bis zum Februar herunter", sagt er.

Doch auch für die nahe Zukunft sollte es aus Sicht von Mercedes besser werden, denn mit Singapur wartet eine Strecke, die dem W14 deutlich besser liegen sollte als Monza. "Ich habe das Gefühl, dass Monza das schlechteste Rennen für uns sein könnte", meint Hamilton.

"Singapur hat viel Abtrieb, und wenn wir unseren Flügel mit hohem Abtrieb aufsetzen, sind wir in der Regel ein bisschen besser. Nicht so schlecht wie hier. Ich hoffe, dass ich richtig liege."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.