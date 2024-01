Alan Permane: Früherer Alpine-Sportchef vor Wechsel zu AlphaTauri

Der frühere Alpine-Sportdirektor Alan Permane steht vor einer Rückkehr in die Formel 1. Nach Informationen der globalen Sprachausgabe von Motorsport.com wird der Brite nach seinem Aus bei Alpine im vergangenen Sommer mit einem Wechsel nach Faenza zu AlphaTauri in Verbindung gebracht.

Permane blickt auf einen reichhaltigen Erfahrungsschatz in der Formel 1 zurück und war 34 Jahre lang beim Team aus Enstone angestellt, bei dem er zahlreiche Namenswechsel mitmachte: Bei seinem Einstieg 1989 hieß das Team Benetton, später Renault, Lotus und Alpine.

Allerdings verließ er das Team im vergangenen Sommer im Zuge einer Umstrukturierung, die auch den Abgang von Teamchef Otmar Szafnauer zur Folge hatte.

Permanes große Erfahrung in der Formel 1 - er war an den Titelgewinnen mit Michael Schumacher und Fernando Alonso beteiligt - bedeutet, dass er für andere Teams durchaus ein interessanter Kandidat ist.

Obwohl es noch keine offizielle Bestätigung von AlphaTauri über mögliche personelle Veränderungen im Team gibt, weiß Motorsport.com, dass Permane für eine Rolle im Team vorgesehen ist. Noch im vergangenen Jahr war Permane von Christian Horner, dem Teamchef von Partnerrennstall Red Bull, in hohen Tönen gelobt worden.

"Alan Permane ist einer der Felsen in der Formel 1", sagte er. "Er ist einer der dienstältesten Ingenieure im Sport und sicherlich jemand, der eine Menge Wissen mitbringt."

"Ich weiß nicht, wie die Umstrukturierung des Managements im Detail abläuft, aber es gibt dort viele sehr respektable Leute", so Horner über das Chaos bei Alpine damals. "Und man sollte auf keinen Fall jemanden ausschließen, der so viel Erfahrung hat."

Er deutete auch an, dass es logisch wäre, Permane bald wieder im Fahrerlager zu sehen: "Ich habe nie mit Alan Permane gearbeitet, aber ich denke, man muss jemandem Respekt zollen, der 34 Jahre lang hart gearbeitet hat und mit Michael Schumacher und Fernando Alonso um Weltmeisterschaften gefahren ist", sagte er.

"Er hatte auch eine ruhige Hand in Zeiten, in denen das Team bankrott ging, dann einen anderen Besitzer hatte und so weiter", so Horner. "Er war in dieser Zeit eine Konstante im Team. Ich denke, das verdient Respekt und Anerkennung und ich bin mir sicher, dass er ein Mann ist, der wie Otmar nicht arbeitslos wird."

Horner damals weiter: "Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir sie in der Boxengasse sehen, daran besteht kein Zweifel."

AlphaTauri wird in der Formel-1-Saison 2024 ein völlig neues Gesicht bekommen. Der bisherige Name soll verschwinden und wird durch einen noch nicht verkündeten Namen ersetzt werden. Zudem gibt es auch einige neue Gesichter an der Boxenmauer.

Der langjährige Teamchef Franz Tost hat sich nach der vergangenen Saison zurückgezogen. Statt ihm hält nun der frühere Ferrari-Sportdirektor Laurent Mekies neben CEO Peter Bayer die Zügel in der Hand. Mit Alan Permane soll bald der nächste neue Name folgen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.