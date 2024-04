Alan Permane: Ziel von Racing Bulls ist, Aston Martin zu schlagen

Mit sechs Punkten aus den ersten drei Rennen der Formel-1-Saison 2024 führt das Racing-Bulls-Team die zweite Hälfte der Team-WM auf dem sechsten Platz an. Der Rückstand auf den Fünftplatzierten Aston Martin ist mit 19 Zählern schon beträchtlich, doch wenn es nach Racing-Bulls-Sportdirektor Alan Permane geht, dann hofft das Team aus Faenza, schon bald zu den Topteams aufzuschließen.

Im Qualifying spielt man laut dem Briten schon eine gute Rolle und "können sie [die Topteams] schlagen, aber wir haben es noch nicht geschafft, sie im Rennen zu schlagen. Das ist also unser Fokus. Wir müssen die Astons schlagen."

"In Melbourne waren wir an der richtigen Stelle", so Permane über den siebten Platz von Yuki Tsunoda, aber: "Wir wollen nicht dort sein, weil andere ausfallen, was im Moment aber die realistische Situation ist. Also streben wir danach, aus eigener Kraft vor Aston zu sein."

Permane: Racing Bulls "kein kleines Team"

Permane, der zuvor über 30 Jahre lang bei Renault in der Formel 1 unter diversen Teamnamen tätig war, meint, dass der Aufwärtstrend von Racing Bulls sich schon im Vorjahr gezeigt hat und die aktuelle Leistung des Teams nur eine Fortführung dessen ist, was hauptsächlich auf den Upgrade-Push zum Ende der Saison 2023 zurückgeführt werden kann.

"Das Auto, mit dem wir gestartet sind, war eine Weiterentwicklung des Autos von Abu Dhabi", bestätigt er. "Und ich weiß, dass der Schritt in Abu Dhabi ein sehr großer Schritt war. Es war ungewöhnlich, ihn so spät in der Saison zu machen. Und so war dies unweigerlich eine Weiterentwicklung."

"Und diese Entwicklung ist wiederum eine Weiterentwicklung davon. Wo wir als Nächstes hingehen, ist eine leichte Verschiebung des Fokus. Und hoffentlich werden wir ein Auto bauen, das rundum noch ein bisschen besser ist."

"Letztes Jahr gab es eine enge Updates und das ist beeindruckend", so Permane auf die Änderungen des Autos für 2024 angesprochen. "Ehrlich gesagt, ist es sehr ähnlich, was die Geschwindigkeit von Design und Herstellung angeht. Es ist überhaupt kein kleines Team. Es ist ein großes Team, vor allem in Bezug auf die Herstellung und so, wir sind sehr fähig."

