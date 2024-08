Albon-Disqualifikation: Williams rätselt über fehlerhafte Messungen

Williams sucht nach Antworten, warum die eigenen Scans des aktualisierten Formel-1-Wagens vor dem Grand Prix der Niederlande darauf hindeuteten, dass der überarbeitete Unterboden den Vorschriften entsprach, obwohl die FIA in Zandvoort nach eingehender Messung zu einem anderen Urteil kam.

Alexander Albon wurde am Samstag nach dem Qualifying von seinem achten Startplatz disqualifiziert, nachdem ein Bereich seines Unterbodens - vermutlich vor den Hinterreifen - als zu breit eingestuft wurde, um den Volumenregeln zu entsprechen.

Das Urteil der FIA über den Unterboden - das bei der technischen Abnahme nach dem Qualifying bekannt wurde - kam für Williams überraschend, da das Team die Maße seines aufgerüsteten Wagens zuvor mehrmals überprüft hatte und davon ausging, dass diese vollständig den Grenzwerten entsprachen.

Doch obwohl die eigenen Messungen besagten, dass der neue Boden legal war, zählt nur, was die Messungen der FIA selbst ergeben - und der kalibrierte Scanner des Dachverbands befand, dass der neue Boden außerhalb der Regeln lag.

"Es ist nicht das erste Mal, dass wir gescannt werden", erklärt Teamchef James Vowles in einem Social-Media-Video des Rennstalls. "Wir haben uns natürlich an all diese Verfahren gehalten, seit sie vor einigen Jahren eingeführt wurden, und wurden bis jetzt nicht übermäßig beanstandet."

"Wir verwenden jetzt Scantechniken anstelle von physischen Messverfahren, da es nicht nur um einen Punkt geht, auf den man achten muss. Es geht um Höhen und Breiten über einige recht komplexe Formen hinweg."

"Bevor wir hierherkamen, haben wir den Unterboden und das Auto mehrmals gescannt. Das geschah in der Fabrik in Isolation mit dem Unterboden. Das geschah in der Fabrik mit dem Auto. Das geschah auch hier am Donnerstag."

"Wir haben der FIA all diese Ergebnisse vorgelegt, die zeigen, dass unser Unterboden die regulatorischen Anforderungen erfüllt. Aber was zählt, ist die Entscheidung der FIA, ihre Messungen und ihre Systeme, und das akzeptieren wir voll und ganz."

Vowles sagt, es gebe keine unmittelbare Antwort darauf, warum es eine Diskrepanz zwischen den Messwerten des Teams und denen der FIA gebe. Aber die Anpassung des Unterbodens, um vollständig den Anforderungen zu entsprechen, sei keine komplizierte Angelegenheit.

"Wir müssen jetzt herausfinden, wie wir bei unseren eigenen Messungen Fehler machen konnten und was wir in Bezug auf den Prozess ändern müssen", sagt er. "Ab sofort gibt es nur noch einen Bereich des Autos, bei dem wir nicht konform sind, und das lässt sich leicht beheben. Aber unabhängig davon gilt: Regel ist Regel, und die ist schwarz auf weiß."

"Dafür ist niemand wirklich verantwortlich - außer wir selbst. Das liegt auf unseren Schultern. Niemand sonst trägt dafür die Verantwortung. Wir müssen uns damit befassen und das Problem mit sofortiger Wirkung in den Griff bekommen."

"Wir haben noch dieses Rennwochenende vor uns, an dem wir meiner Meinung nach ein starkes Auto haben, mit dem wir uns durch das Feld kämpfen können. Ich bin gespannt auf die Aussichten für heute, denn das Auto ist nach wie vor schnell, und wir haben eine Chance im Rennen und darüber hinaus."

"Dann haben wir noch neun weitere Rennen, bei denen wir immer wieder mit Perfektion punkten müssen, um Punkte zu sammeln und uns in der Meisterschaft nach oben zu kämpfen. Das ist nicht der Standard, an dem wir uns an diesem Wochenende messen wollen, aber wir sollten jetzt einen Prozess ändern, um sicherzustellen, dass es nicht wieder passiert."