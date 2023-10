Albon: Fehlender Wind führte Williams zu zwei Punkten

Laut Alexander Albon habe der fehlende Wind beim Sprintrennen in Katar am Samstag seinem Formel-1-Team Williams geholfen, in die Punkteränge zu fahren. In den vergangenen Jahren hatte Williams oft unter windigen Bedingungen gelitten. Das zeigte sich auch am Freitag, als Albon in einem böigen Qualifying nur 14. wurde.

Im Shootout am Samstagnachmittag wurde er bei heißen Bedingungen ebenfalls nur 17. Doch im Sprint am Abend fand er seinen Rhythmus wieder und fuhr bis zur Zielflagge auf Platz acht vor. Einen weiteren Platz gewann er, als Charles Leclerc, der unmittelbar vor ihm ins Ziel gekommen war, für Tracklimit-Vergehen bestraft wurde.

Die beiden Punkte kamen für sein Team zu einem wichtigen Zeitpunkt, denn Haas, Alfa Romeo und AlphaTauri kämpfen noch um den siebten Platz in der Weltmeisterschaft.

"Damit habe ich nicht gerechnet, das ist sicher", sagt Albon auf die Frage, ob es ein Bonus gewesen sei, im Sprint gepunktet zu haben. "Und natürlich hat das Chaos auch ein bisschen geholfen, aber ehrlich gesagt waren wir auch super schnell."

"Ich glaube, wir waren fast eine halbe bis eine Sekunde schneller als unser bisheriges Durchschnittstempo an diesem Wochenende. Der fehlende Wind hat uns also sehr geholfen, ehrlich gesagt", betont Albon. "Zu Beginn des Stints musste ich etwas managen, um den Reifen nicht zu zerstören, danach konnte ich ziemlich hart pushen."

Albon beobachtet Tracklimit-Chaos bei Ferrari

Ein Thema, das der Thailänder auch noch ansprechen möchte, sind Tracklimits. Diese sind in Katar aufgrund der Reifenprobleme zum Thema geworden und haben dem Williams-Piloten auch noch eine Position geschenkt, weil Charles Leclerc, der nur 0,004 Sekunden vor ihm ins Ziel kam, aus diesem Grund bestraft wurde.

"Ich war hinter den Ferraris", sagte er. "In der einen Runde, in der ich hinter ihnen war, sind sie drei oder vier Mal über die Streckenbegrenzung rausgefahren." Tatsächlich lässt sich im Dokument der FIA ablesen, dass die eine Zeit von Charles Leclerc gleich vier Mal (!) gestrichen wurde - aufgrund von Vergehen in Kurve 5, 13, 14 und 15.

Noch bevor der Monegasse eine Fünf-Sekunden-Strafe erhielt, sagte Albon: "Ich frage mich, was sie dagegen unternehmen werden, denn ich glaube nicht, dass sich die Fahrer daran gehalten haben."

"Ich wusste das ganze Rennen über, dass ich mich daran halten musste, weil ich wusste, wie hart sie in der Vergangenheit waren", so der Williams-Pilot, der am Ende mit zwei Punkten belohnt wurde.

Nächster Fehler von Sargeant

Den nächsten Rückschlag erlebte hingegen sein Teamkollege Logan Sargeant, der schon früh für die zweite Safety-Car-Phase sorgte, als er sich in das Kiesbett rausdrehte. "Ehrlich gesagt war es ein dummer Fehler, ich bin zu aggressiv vom Randstein weggefahren und das Heck ist einfach ausgebrochen", ärgert sich der Amerikaner.

"Um ehrlich zu sein, bin ich das ganze Wochenende sehr gut gefahren", behauptet er. "Gestern lief es so gut, wie ich es mir erhofft hatte. Ich hatte ein wirklich gutes Sprint-Qualifying, bin nur einen Zentimeter zu weit über die Linie gedriftet. Und ja, heute ein Fehler."

"Ich werde darüber hinwegsehen und einfach weitermachen", sagt er. "Ich bin gut gefahren und morgen werden wir versuchen, einen guten Grand Prix zu fahren. Das ist eine Chance, den Fehler zu korrigieren."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.