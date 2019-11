Albon im Ersatzchassis: Red Bull mit Engpass bei Ersatzteilen

Laut Teamchef Christian Horner hat Red Bull aufgrund des Unfalls von Alexander Albon im zweiten Freien Training von Mexiko nicht mehr viele Ersatzteile übrig. Der Thailänder musste nach dem Crash auf das Ersatzchassis des Teams zurückgreifen, weshalb viele Ersatzteile verwendet werden mussten.

Eigentlich sah der Einschlag im Training gar nicht so schlimm aus, aber dennoch musste das Team den Ersatzwagen für Albon aufbereiten. Sollte ein Fahrer im Qualifying einen Unfall haben, gibt es für Red Bull kein Sicherheitsnetz mehr, da alle wichtigen Ersatzteile bereits verbaut wurden.

Laut Horner haben die Teams aufgrund der verschiedenen Aerodynamik-Versionen nicht viele Ersatzteile auf Lager, weshalb Unfälle zu Engpässen führen können. Gegenüber 'Sky' sagt er: "Es ist normal, nicht viele Ersatzteile zu haben, weil sie häufig ersetzt oder mit neueren Versionen ausgetauscht werden. Die Jungs haben einen guten Job gemacht, das Chassis zu verändern. So eine Situation wollen wir vor dem Qualifying oder Rennen aber nicht noch einmal haben."

Es ist nicht der erste Crash für Albon in den vergangenen Wochen. Der Thailänder kam auch in Singapur und Russland von der Strecke ab. Im dritten Training von Mexiko kam er auf Platz acht ins Ziel. Er war nur 0,191 Sekunden langsamer als sein Teamkollege Max Verstappen. "Er hat sich letzte Nacht sehr geärgert", so Horner. "Er hat bis spät in die Nacht die Daten studiert. Jetzt ist ein neuer Tag und eine neue Möglichkeit."

Mit Bildmaterial von LAT.